Com faturamento recorde, mercado de franquias vive expansão no RS

O faturamento recorde do setor de franquias no Rio Grande do Sul ao longo de 2024, em cifra que somou R$ 14,2 bilhões, demonstra a posição estratégica do Estado para empreender. Potencial para segmentos que vão da alimentação à saúde, os negócios franqueados estão entre os motores da economia gaúcha e crescem a cada ano.

A partir desta sexta-feira (25), até domingo (27), oportunidades de negócios neste modelo serão apresentadas na Feira da Franquia, que ocorre no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, com a presença de mais de cem marcas (leia abaixo).

Segundo a Associação Brasileira de Franquias (ABF), o desempenho do mercado no ano passado (alta de 4,6%) foi o maior já registrado desde que a associação começou a contabilizar o faturamento por Estado, em 2016. Em 2023, o rendimento do setor no RS havia sido de R$ 13,6 bilhões, e em 2022, de R$ 12,5 bilhões.

Coordenador regional da ABF no Rio Grande do Sul e sócio fundador do Quiero Café, Matheus Fell destaca a solidez do modelo de franchising entre os pontos que levam à expansão do setor. Em 2024, eram 10.977 unidades de franquias em operação no Estado.

— Claro que existem negócios que nem sempre perduram, mas, olhando o saldo entre lojas abertas e fechadas, é sempre um saldo positivo. Fora o faturamento e a geração de empregos. As franquias sempre acabam se diferenciando e se mostrando mais resilientes por um ecossistema que permite maior sustentabilidade dos negócios — diz Fell.

Ainda segundo a ABF, os negócios franqueados geram, atualmente, mais de 93 mil empregos diretos no Rio Grande do Sul. Por esses e outros números, o mercado gaúcho está entre os mais relevantes do país, ocupando a quinta posição, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Em 2024, o segmento que mais contribuiu para a alta do mercado no Estado foi o de Saúde, Beleza e Bem-Estar, responsável por 22,6% do faturamento anual. Serviços e Outros Negócios, Alimentação, além de Casa e Construção vieram na sequência.

O crescimento gaúcho acompanha o desempenho nacional. No Brasil, o mercado de franquias registrou crescimento nominal de 13,5% em 2024, faturando R$ 273 bilhões.

O que são franquias?

A franquia é um modelo de negócios que surgiu nos Estados Unidos com o nome de franchising. O sistema permite a exploração comercial de uma marca franqueadora pelos seus franqueados, ampliando o alcance e a distribuição de produtos e serviços da empresa.

Do lado do franqueador, as vantagens incluem, sobretudo, o fortalecimento da marca e a maior penetração de mercado. Já do lado do franqueado, a exploração de uma marca consolidada, num modelo de negócio já testado, naturalmente atrai consumidores e contribui para a arrancada do negócio.

Feira apresentará 120 opções de franquias na Capital

Mostra ocorre no Centro de Eventos do BarraShoppingSul. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Pujantes para a economia e para quem quer empreender, as oportunidades de negócios no modelo estarão na Feira da Franquia, evento que ocorre em Porto Alegre entre os dias 25 e 27 de abril, no BarraShoppingSul. Mais de cem marcas estarão presentes, além de especialistas no mercado brasileiro em uma agenda extensa de palestras ao longo dos três dias de programação.

A feira, aberta das 14h às 20h, é um caminho para fomentar negócios, diversificar investimentos, fazer networking e aprender sobre franchising. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla e dão acesso a todas as palestras.

A terceira edição da mostra na Capital ocorre após adiamento da feira em 2024 devido à enchente. A retomada conta com o número recorde de 120 marcas franqueadoras participantes. As opções de negócios são diversas, com investimentos iniciais que variam entre R$ 28 mil e R$ 3,3 milhões em nichos como alimentação, saúde e beleza.

Chiquinho Sorvetes, Casa Bauducco, China in Box, Spoleto, Não + Pelo, YES! Idiomas e as gaúchas Ô Xiss, Z Café, Catterino Chocolates, Maré Açaí, Doce Docê e Papas Dog são algumas das marcas que estarão na feira.

— São agendas que começam na feira e se expandem a partir dela, fortalecendo toda uma cadeia de negócios onde ambas as partes, franqueador e franqueado, se beneficiam mutuamente — diz Arvid Auras, diretor-executivo da Feira da Franquia.

O evento também tem edições marcadas em Minas Gerais, Bahia e Paraná.

