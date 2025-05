Brasil gerou 71.576 empregos formais em março, aponta Caged

Em março de 2025, o país criou 71.576 empregos formais , resultado de 2.234.662 admissões e 2.163.086 desligamentos, conforme dados do Novo Caged divulgados nesta quarta-feira (30) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em Brasília.

O resultado acumulado no trimestre (+654.503 vagas) é o pior desde 2020, início da série histórica do Novo Caged. Na comparação mensal, trata-se do segundo pior desempenho para o mês de março desde o início da série, quando 294.985 postos de trabalho foram encerrados no país.