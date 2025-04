Bolsas da Ásia fecham em alta após perdas no dia anterior

Indicador de ações no distrito de Jing'an, em Xangai, em 7 de abril de 2025. HECTOR RETAMAL / AFP

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira (8), recuperando-se parcialmente dos tombos que sofreram no pregão anterior em meio a preocupações com os efeitos do tarifaço do governo Trump.

Liderando ganhos na Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 6,03% em Tóquio e alcançou seu melhor desempenho diário desde 6 de agosto do ano passado.

O índice Nikkei fechou em alta graças aos ganhos de empresas de tecnologia e à perspectiva de negociações entre Japão e Estados Unidos sobre tarifas.

Hang Seng avançou 1,51% em Hong Kong, revertendo apenas uma fração da drástica queda de cerca de 13% que sofreu na segunda-feira.

O sul-coreano Kospi teve modesta alta de 0,26% em Seul, mas interrompeu uma sequência de quatro sessões negativas.

Na contramão, a bolsa de Taiwan sofreu nova queda de 4,02%.

Situação na Europa

Na Europa, onde o pregão ainda está em andamento, o cenário também é positivo para a maioria das principais bolsas do continente. O mercado repercute de forma positiva as negociações que Trump diz estar fazendo com outros países.

Os principais mercados de ações europeus abriram no verde após três sessões negativas, impulsionados pelos ganhos no mercado de ações japonês.

Confira o desempenho das principais bolsas da Europa por volta das 7h45min:

Alemanha subia 1,48%

França subia 1,16%

Reino Unido subia 1,90%

Itália subia 1,15%

Espanha subia 0,95%

Holanda subia 2,03%

Suíça subia 1,69%

Guerra comercial

Ainda que a recuperação técnica tenha prevalecido na maior parte da região asiática, a guerra comercial continua a todo vapor, principalmente entre Estados Unidos e China.

O presidente americano, Donald Trump, deu prazo até 13h desta terça-feira para a China remover a tarifa de 34% anunciada em retaliação aos 34% que Washington decidiu cobrar da importação de todos os produtos chineses.

Se Pequim não recuar, Trump promete aplicar uma tarifa adicional de 50%, cumulativa, elevando a tarifação para 104%, considerando os 20% do início de março.

A China, por sua vez, disse que tomará novas "contramedidas resolutas" se o republicano seguir adiante com a ameaça.

O que causou a queda das bolsas

As bolsas de valores são os ambientes nos quais ocorrem a negociação de diversos ativos financeiros. Em cenários com decisões políticas ou econômicas mal-recebidas pelo mercado, investidores ficam mais pessimistas diante da incerteza sobre o tamanho da desvalorização dos ativos.

A segunda-feira (7) começou com pânico nas bolsas ao redor do mundo ainda sob efeito do tarifaço do governo de Donald Trump, retaliação da China e incertezas sobre os efeitos da guerra comercial.

Segundo especialistas ouvidos por Zero Hora, no caso específico do tarifaço de Trump, os mercados ainda não têm clareza como será a guerra comercial e os efeitos nas relações entre os países. Com isso, mais gente passa a vender ativos ao mesmo tempo, aumentando a desvalorização. Por isso, as bolsas da Ásia e da Europa desabaram.