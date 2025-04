Após "tarifaço" de Trump, saiba como estão as fortunas dos homens mais ricos do mundo

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Elon Musk estiveram na posse de Donald Trump. Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP

O anúncio da cobrança de tarifas recíprocas a mais de 180 países no chamado "Dia da Libertação", no dia 2 de abril, balançou as negociações no mercado de ações e levou prejuízo a bilionários que apoiaram Donald Trump e estiveram na posse do presidente dos Estados Unidos.

Somente nos dois primeiros dias de negociações, as 500 pessoas mais ricas do mundo acumularam uma perda de riqueza de US$ 536 bilhões, a maior queda já registrada em dois dias consecutivos pelo índice da Bloomberg.

Saiba quem foram os magnatas atingidos pela nova política tarifária de Trump.

Elon Musk

Mesmo com os efeitos do tarifaço, Musk continua sendo o homem mais rico do mundo. CHIP SOMODEVILLA / POOL

Desde o anúncio do tarifaço, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, perdeu US$ 30 bilhões do patrimônio pessoal. Aliás, desde o início de 2025, sua fortuna teve um decréscimo estimado em US$ 130 bilhões.

A Tesla já vinha enfrentando uma reação de compradores, que demonstram preocupações sobre o comportamento controverso de Musk. A recente queda nas ações da empresa fez com que a SpaceX se tornasse o ativo mais valioso do CEO da empresa.

Mesmo assim, ele continua sendo a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido estimado em US$ 300 bilhões.

Jeff Bezos

Jeff Bezos (centro da foto) na posse de Trump. Kenny Holston / POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Com perdas na fortuna pessoal de US$ 46 bilhões desde janeiro, Jeff Bezos acumulou um prejuízo de US$ 24 bilhões após o anúncio da política tarifária. Segundo o jornal O Globo, a Amazon registrou queda no valor de mercado em centenas de bilhões em 2025.

Outro problema para o empresário é que vendedores com sede na China possuem mais de 50% de participação no mercado de terceiros da empresa. Somam-se a isso os negócios de serviço na nuvem, que dependem da tecnologia produzida por fabricantes de países asiáticos, como Taiwan.

Segundo mais rico do mundo, também proprietário do jornal The Washington Post, Bezos segue com patrimônio líquido estimado em US$ 190 bilhões.

Mark Zuckerberg

CEO da Meta viu sua riqueza diminuir em mais de US$ 28 bilhões. Kenny HOLSTON / POOL / AFP

Mark Zuckerberg acumula um prejuízo de US$ 28 bilhões desde o anúncio do presidente americano, além da queda de 14% nas ações da empresa.

Após a confirmação da vitória de Trump pelo congresso americano, Zuckerberg anunciou mudanças nas políticas das plataformas com a finalidade de restaurar a liberdade de expressão e acabar com a escalada de censura imposta por governos da Europa, Ásia e América.

O CEO da Meta, que também esteve na posse do presidente, viu sua riqueza diminuir em mais de US$ 28 bilhões neste ano. Atualmente, ele possui uma fortuna estimada em US$ 180 bilhões.