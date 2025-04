Alckmin diz que governo trabalhará para reduzir a alíquota de 10% dos EUA sobre Brasil

— EUA com o Brasil tem superávit. E dos 10 produtos que eles mais exportam, oito, a alíquota é zero. E a tarifa média final de todos os produtos é 2,7%. Então, o caminho é o caminho do diálogo, da negociação e nós vamos trabalhar no sentido de reduzir essa alíquota que entendemos que não é boa, não é só para o Brasil, não é boa para o mundo — afirmou após participar de cerimônia da Pedra Fundamental do Projeto Sucuriú, da Arauco, em Inocência (MS), no qual foi acompanhado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet.