Tarifa zero para importação de 11 alimentos entra em vigor nesta sexta-feira

A medida foi anunciada no dia 6 de março pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Para valer, no entanto, precisava passar pelo Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) — vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, liderado por Alckmin — o que ocorreu nesta quinta (13).