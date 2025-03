"Reduções serão compensadas por quem ganha muito e não paga", diz secretário da Receita sobre ajuste no Imposto de Renda; entenda

Equilíbrio fiscal

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, enfatizou que o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês não é uma medida fiscal e que foi trabalhado para equilibrar a arrecadação.

De acordo com ele, a medida é o "fio condutor" do debate de justiça social e tributária e a premissa do governo e da equipe do Ministério da Fazenda é manter a neutralidade fiscal.

— Estamos fazendo mudança do centro gravitacional do Imposto de Renda , que tem repercussões políticas, morais e econômicas maiores, e não podemos deixar nunca de notar isso — citou.

O secretário-executivo detalhou um pouco do projeto de lei que foi enviado ao Congresso. Contribuintes com rendimentos de até R$ 5 mil serão isentos de IR. Já contribuintes com renda entre R$ 5 mil e R$ 7 mil terão as faixas atuais de isenção mantidas, mas, no valor entre R$ 5.000,01 e R$ 7 mil, ganha um crédito que diminui o IR a ser pago.