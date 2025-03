Receita divulga regras do Imposto de Renda 2025 amanhã; veja horário e onde assistir

Teto de isenção do tributo passou para R$ 2.259,20 mensais. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Receita Federal realizará uma coletiva de imprensa na próxima quarta-feira (12), às 15h, no auditório do Ministério da Fazenda, para anunciar as novas regras do Imposto de Renda 2025.

A coletiva poderá ser acompanhada ao vivo no canal do Ministério da Fazenda no YouTube.

O evento contará com a participação do subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento, Gustavo Andrade Manrique; do subsecretário de Gestão Corporativa, Juliano Neves; do auditor fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda 2025; e de Ariadne Fonseca, da Diretoria de Negócios Econômico Fazendários do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Tabela de tributação em 2025

No ano passado, a Receita ajustou a tabela de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) que servirá de base para a declaração de 2025. Por essa tabela, o teto de isenção passou para R$ 2.259,20 mensais.

Para alcançar quem ganhava dois salários mínimos em 2024, o governo passou a usar um desconto automático simplificado, de R$ 564. Assim, na prática, quem ganhava até R$ 2.824 mensais deixou de pagar IR.