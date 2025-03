Quando começa o envio das declarações do Imposto de Renda 2025

A expectativa é de que o prazo para envio das declarações fique entre 17 de março e 31 de maio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Receita Federal divulgou nesta quarta-feira (12) a normativa para o Imposto de Renda 2025. O prazo para envio das declarações será de 17 de março a 30 de maio.

Por conta da declaração pré-preenchida, a Receita ampliou o início do prazo de entrega do IR. Desde 2023, a data tem se iniciado em meados, e não mais no início do mês.

Na declaração pré-preenchida o contribuinte já recebe as informações das instituições financeiras, empregadores, planos de previdência e serviços de saúde. Os contribuintes terão acesso a declaração pré-preenchida somente em 1º de abril, conforme a Receita.

Tabela de tributação em 2025

No ano passado, a Receita ajustou a tabela de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) que servirá de base para a declaração de 2025. Por essa tabela, o teto de isenção passou para R$ 2.259,20 mensais.

Para alcançar quem ganhava dois salários mínimos em 2024, o governo passou a usar um desconto automático simplificado, de R$ 564. Assim, na prática, quem ganhava até R$ 2.824 mensais deixou de pagar IR.









Tudo o que você precisa saber sobre o Imposto de Renda 2025

Calendário do Imposto de Renda 2025

Início do recebimento das declarações: 17 de março, a partir das 8h

17 de março, a partir das 8h Término do prazo: 30 de maio, até as 23h59min

30 de maio, até as 23h59min Liberação do programa (PGD IRPF) para preenchimento: 13 de março

13 de março Implantação da solução online (MIR): 1º de abril

1º de abril Liberação da declaração pré-preenchida no gov.br: 1º de abril

Calendário da restituição

Primeiro lote: 30 de maio

30 de maio Segundo lote: 30 de junho

30 de junho Terceiro lote: 31 de julho

31 de julho Quarto lote: 29 de agosto

29 de agosto Quinto e último lote: 30 de setembro

Quem precisa declarar o IR

Para a declaração de IR, deve ser considerada a soma de rendimentos tributáveis ao longo do ano, incluindo 13º salário e outros valores como aluguel.

Rendimentos tributáveis : quando o total for acima de R$ 33.888,00 em 2024

: quando o total for acima de em 2024 Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte: quando o total for acima de R$ 200.000,00

não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte: quando o total for acima de Receita bruta da atividade rural : quando o total for acima de R$ 169.440,00

: quando o total for acima de Posse ou propriedade de bens ou direitos: quando o total for acima de R$ 800.000,00





Como fazer a declaração?

O programa PGD IRPF foi liberado para preenchimento nesta quinta-feira (13).

Para fazer o download, é preciso acessar o site da Receita Federal.

Declaração completa ou simplificada?

Há duas versões da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física: a simplificada e a completa.

Na simplificada, o contribuinte apresenta os dados de rendimentos e o programa automaticamente faz uma dedução de 20%, limitada a R$ 16.754,34.

A completa é indicada para quem tem mais de uma fonte de renda, dependentes e muitas despesas dedutíveis, como gastos com saúde, educação e previdência privada.

O próprio programa da Receita ajuda a tomar esta decisão. Ao preencher os dados de rendimentos e despesas, é possível acessar o link "Opção pela Tributação", onde o sistema apontará qual a alternativa mais vantajosa.

Declaração conjunta ou separada?

Contribuintes casados ou em união estável há mais de cinco anos podem apresentar a declaração do Imposto de Renda individualmente ou, opcionalmente, em conjunto.

Na declaração separada, cada cidadão preenche seu formulário com seus ganhos, bens e despesas individuais.

Já na declaração conjunta, um dos cônjuges é incluído como dependente do contribuinte titular. Neste caso, são somados todos os rendimentos e despesas do casal, o que pode aumentar a base de cálculo do imposto.

A opção mais vantajosa vai depender de caso a caso. Geralmente, a opção conjunta é recomendada quando um dos cônjuges não possui renda ou quando possui despesas dedutíveis em valor superior aos seus rendimentos tributáveis.

Como declarar investimentos?

Os investimentos também precisam ser declarados. A primeira etapa é identificar o tipo de aplicações, pois cada uma conta com regras específicas. Depois, é necessário consultar o informe de rendimentos oferecido pelas corretoras ou instituições financeiras responsáveis pelo investimento.

No caso de investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto, o contribuinte deve informar o saldo no campo “Bens e Direitos”, os rendimentos tributáveis ou isentos e outras informações, como o CNPJ da corretora.

As criptomoedas, por exemplo, também devem ser declaradas no mesmo campo, no grupo de “Criptoativos”.

MEI precisa declarar?

Embora não precisem fazer a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (a apresentação dos rendimentos ocorre por meio de outro documento, o DASN-SIMEI), microempreendedores individuais (MEI) devem apresentar as informações como pessoa física, caso se enquadrem nos critérios.

Em relação à renda, em 2024, o MEI precisa verificar se teve rendimentos tributáveis acima dos R$ 30.639,90. Para isso, é preciso fazer um cálculo que considera a receita bruta, as despesas e a parcela do lucro isenta do imposto de renda.

Zero Hora desenvolveu uma calculadora para ajudar nesta conta.

Deduções no IRPF 2025

Enquanto alguns aspectos, como o limite de rendimentos tributáveis a serem declarados, mudaram para o IRPF 2025, outros se mantiveram iguais aos anos anteriores. É o caso dos limites para a dedução.

— A dedução por dependente continua R$ 2.275,08, e o limite para despesas com instrução continua R$ 3.561,50 — garantiu o supervisor nacional do programa do IRPF, José Carlos Fonseca.

Vale ressaltar que as despesas dedutíveis representam o valor do que pode ser reduzido dos rendimentos, diminuindo, então, a base de cálculo e o imposto que deve ser pago.

Quais despesas médicas são dedutíveis?

Despesas de saúde podem ser deduzidas do Imposto de Renda. São gastos com o próprio contribuinte ou com dependentes e beneficiários de pensão alimentícia.

Entram valores pagos com consultas com

médicos

dentistas

fisioterapeutas

psicólogos

fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais

exames laboratoriais e radiológicos

despesas hospitalares

planos e seguros de saúde

aparelhos ortopédicos e dentários

Quais despesas médicas não são dedutíveis?

Não são dedutíveis do IR despesas com instrumentador cirúrgico, psicopedagogos, massagista, assistente social, enfermeiros, nutricionistas, vacinas e medicamentos.

A exceção fica para quando os valores pagos por esses serviços integram a conta de uma despesa médica dedutível, emitida por um estabelecimento hospitalar.

Quais despesas com educação são dedutíveis?

Outra despesa dedutível do IR são as relacionadas à educação regular, seja do contribuinte consigo mesmo e as que ele possui com seus dependentes.

No cálculo entram gastos com mensalidade de educação infantil (creches e pré-escolas), ensino fundamental, ensino médio, educação superior (cursos de graduação e de pós-graduação, mestrado, doutorado e especialização), educação profissional (ensino técnico e tecnológico).

Quais despesas com educação não são dedutíveis?