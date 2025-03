Quem não entregar a declaração dentro do período estabelecido estará sujeito a multa.

A Receita Federal disponibilizou nesta quinta-feira (13) o programa para a declaração do Imposto de Renda 2025 . O prazo para envio do documento começa na próxima segunda-feira (17) , e se estende até 30 de maio .

Quem não entregar a declaração dentro do período estabelecido estará sujeito a multa . O valor varia entre R$ 165,74 e 20% do imposto devido.

A ordem de entrega das declarações influencia no recebimento da restituição. Isso significa que, quem declara mais cedo tem prioridade no pagamento, desde que não cometa erros ou omissões, que podem fazer com que o contribuinte vá para o fim da fila.