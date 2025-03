Pix terá mudanças a partir de abril; entenda

A modalidade queridinha do brasileiro, o Pix passará por mudanças a partir de abril . O Banco Central anunciou na semana passada que quase 10 milhões de chaves ligadas a situações irregulares na Receita Federal serão excluídas do sistema de transferências em tempo real.

CPFs e CNPJs com dívidas tributárias não terão as chaves suspensas ou excluídas, destaca o BC.

Presente só no Brasil, a modalidade gera bilhões em perdas. Uma pesquisa da ACI Worldwide, em parceria com a GlobalData, projeta R$ 3,7 bilhões em golpes aplicados pelo Pix até 2027 .

Pix: o que muda em abril

Sistema "robusto e resiliente"

Nubank, Itaú e outros bancos tiveram problemas na transação via Pix no mês de fevereiro.

Mas, de acordo como BC, mesmo com demanda elevada, o sistema está preparado. Inclusive, o Pix por aproximação entrou em operação no final de fevereiro, facilitando compras durante o período do Carnaval. A modalidade é semelhante a que já é utilizada com dados de cartões de débito e crédito.