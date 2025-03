Pix, Imposto de Renda, aposentadoria, saque-aniversário: o que muda em 2025 e como a economia mexe na vida do brasileiro

Pix teve duas mudanças neste início de ano. Uma delas é a modalidade por aproximação. Bruno Peres / Agência Brasil/Divulgação

Com o fim do Carnaval e o "início oficial" de 2025, a atenção de muitas pessoas se volta à organização da vida financeira. Pensando nisso, Zero Hora preparou um compilado das principais mudanças relacionadas à economia neste ano.

Entre elas, a possibilidade de realizar Pix por aproximação e a exclusão das chaves cadastradas por pessoas e empresas com irregularidade na Receita Federal; o aumento na idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres; as novas regras para o saque-aniversário do FGTS; e a expectativa para o início das declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025, que deve ocorrer ainda em março. Confira:

Mudanças importantes no Pix

Na tentativa de aumentar a segurança do Pix, o Banco Central publicou uma série alterações na última quinta-feira (6). O órgão determinou que chaves de pessoas e de empresas em situação irregular na Receita Federal sejam excluídas.

Anúncio feito pelo Banco Central na quinta-feira (6) determina que chaves de pessoas e de empresas em situação irregular na Receita Federal sejam excluídas. Banco Central / Divulgação

Essa exclusão será feita pelas instituições financeiras em que as chaves Pix vinculadas a CPFs e CNPJs estejam cadastradas.

Além disso, chaves do tipo e-mail não poderão mais mudar de dono. A flexibilidade permanece apenas para chaves vinculadas a números de celular pré-pago.

Já as chaves aleatórias não poderão ser alteradas. A orientação é que sejam excluídas e criadas outras novas.

O Banco Central também facilitou as devoluções de transações Pix realizadas a partir de dispositivos não cadastrados, permitindo devoluções de qualquer valor, corrigindo uma restrição anterior que limitava a quantia a R$ 200.

Pix por aproximação

Em 28 de fevereiro, o Pix por aproximação entrou em operação. A modalidade é semelhante a que já é utilizada com dados de cartões de débito e crédito.

O recurso pode ser habilitado em smartphones com sistema operacional Android. Para iOS, ainda não há prazo para início.

Saque-aniversário

Desde quinta-feira (6), o governo faz o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e foram demitidos, sem justa causa, entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025.

Cerca de 12 milhões de trabalhadores devem ser contemplados com a medida provisória. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A nova rodada de saques do FGTS foi autorizada no dia 28 de fevereiro, via medida provisória (MP). A resolução é excepcional e não afetará os futuros demitidos. Cerca de 12 milhões de trabalhadores devem ser contemplados com a MP.

Aqueles que contrataram algum empréstimo, usando como garantia o valor do saque-aniversário, terão o valor descontado. O trabalhador que não tiver feito empréstimo receberá os valores de forma integral.

Calendário de pagamento

Valores até R$ 3 mil

6/3: nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS

nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS 7/3: nascidos em maio, junho, julho e agosto

nascidos em maio, junho, julho e agosto 10/3: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro

Valores acima de R$ 3 mil

Com o pagamento de R$ 3 mil em março, a diferença será disponibilizada em junho.

17/6: nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS

nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo FGTS 18/6: nascidos em maio, junho, julho e agosto

nascidos em maio, junho, julho e agosto 20/6: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro

Aposentadoria: regras mais rígidas

Em janeiro de 2025, a atualização da chamada regra de transição entrou em vigor. Com isso, a exigência de idade mínima para se aposentar aumentou para homens e mulheres. Agora, eles precisam ter 64 anos para solicitar o benefício e elas, 59.

Em 2025, podem solicitar a aposentadoria homens com 64 anos e mulheres com 59. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Aprovada na Reforma da Previdência de 2019, a regra fica mais rígida a cada virada de ano. As alterações atingem, principalmente, quem estava trabalhando antes de 13 de novembro de 2019, quando foi promulgada a mudança no sistema de aposentadoria brasileiro.

Para estes contribuintes foi criada uma "escadinha", com a exigência de idade mínima subindo gradualmente a cada ano. A transição aumenta em seis meses a cada virada de ano.

A exigência aumentará até chegar aos 62 anos para as mulheres em 2031 e aos 65 anos para os homens em 2027 — datas em que ambos cumprirão a mesma regra válida para os brasileiros que começaram a trabalhar após a promulgação da reforma.

Regras valem para CLT e servidores públicos

As alterações no sistema de aposentadoria valem tanto para o mercado formal do setor privado (ou seja, quem tem "carteira assinada") quanto para o serviço público federal. No caso dos servidores, também é exigido ter 20 anos no serviço público e cinco anos no cargo.

Imposto de Renda 2025

A entrega da declaração do Imposto de Renda em 2025 começará ainda em março. Há expectativa para que a normativa com as regras e os prazos sejam divulgados na próxima semana.

Expectativa é que a Receita Federal anuncie as regras para declaração em 2025 nos próximos dias. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O calendário de envio, se seguir os anos anteriores, deve ficar entre os dias 17 de março e 31 de maio.

Para a declaração de IR, deve ser considerada a soma de rendimentos tributáveis ao longo do ano, incluindo 13º salário e outros valores como aluguel, por exemplo.

A Receita também ajustou, no ano passado, a tabela de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) que servirá de base para a declaração de 2025. Por essa tabela, o teto de isenção passou para R$ 2.259,20 mensais.

No entanto, para alcançar quem ganhava dois salários mínimos no ano passado, o governo passou a usar um desconto automático simplificado, de R$ 564. Assim, na prática, quem ganhava até R$ 2.824,00 mensais deixou de pagar IR.