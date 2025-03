Para Farsul e Agas, isenção de importações é ineficaz para derrubar inflação dos alimentos

Custo da alimentação subiu 7,7% no ano passado. Félix Zucco / Agencia RBS

A medida anunciada pelo governo federal de isentar os impostos de importação de alimentos, em uma tentativa de reduzir o valor da comida no país, foi recebida com ceticismo por entidades gaúchas ligadas aos produtores rurais e ao setor de supermercados.

Para a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), a iniciativa será inócua. A Farsul considera que a inflação no prato dos brasileiros decorre da alta generalizada nos custos para levar os produtos do campo até as prateleiras dos mercados, e não do preço cobrado pelos produtores — que já estaria entre os mais baixos no cenário internacional.

Já a Associação Gaúcha dos Supermercados (Agas) avalia que um eventual impacto positivo deve ficar restrito a itens que já são importados em maior escala pelo Brasil, como azeite e itens à base de trigo.

Na quinta-feira (7), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou as ações destinadas a baratear a comida — que encareceu 7,7% ao longo do ano passado, bem acima da inflação geral de 4,83%.

Entre as iniciativas, será zerada a tarifa de importação para alimentos como carne, café, açúcar, milho, massas alimentícias, azeite e óleo de girassol. A medida deve passar pela Câmara de Comércio Exterior (Camex) antes de entrar em vigor.

Para Farsul, foco está nos custos intermediários

Economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz acredita que a estratégia do Planalto não vai provocar efeitos por algumas razões principais. Uma delas é a dificuldade de encontrar preços internacionais mais baixos do que os já praticados no país.

— Somos o maior produtor e exportador de café do mundo, fornecendo 31% do que é comprado por todos os países. Metade das importações de açúcar no mundo tem origem no Brasil. Somos o segundo maior produtor e o maior exportador de carne de frango e bovina, com 35% (das vendas) de frango e 25% da carne bovina. Não tem quem tenha preço interno mais barato do que o nosso no nível das commodities — argumenta Luz.

O economista da Farsul observa, em segundo lugar, que há um descompasso entre o preço cobrado pelos produtores e o que chega para o consumidor. Um levantamento realizado pela entidade mostra, por exemplo, que o valor do arroz recuou 22% no campo entre dezembro de 2023 e o final do ano passado, mas aumentou 3% em média nas prateleiras.

O preço da soja está abaixo de quatro anos atrás, arroz, trigo e milho também. O problema não está nos preços do produtor, mas nos custos logísticos envolvidos entre a saída do campo e a chegada ao mercado. ANTÔNIO DA LUZ Economista-chefe da Farsul

— Se aumenta combustível, energia, salário, o preço pode cair numa ponta, a do produtor, e aumentar na outra, do consumidor. A inflação é um aumento generalizado de preços decorrente de um desequilíbrio econômico impulsionado por benefícios fiscais do governo — sustenta Luz.

Importação deve ter pouco efeito

O especialista da Farsul acrescenta que o Índice de Preços ao Produtor (IPP, média dos custos de todos os produtores de bens ou serviços) somou 9,4% no ano passado (em comparação à inflação geral de 4,8%).

Antônio da Luz acredita ainda que a importação de produtos alimentícios não deverá ter grande efeito sobre o preço cobrado internamente pelos agricultores gaúchos ou sobre o tamanho do mercado em que atuam, salvo exceções.

— Como a medida do governo não tem data para acabar, poderia pegar algum período em que os Estados Unidos estejam colhendo milho, por exemplo, e aí pode fazer cair o preço aqui também por um período, mas não acredito que nem isso vá ocorrer — observa Luz.

Agas estima impacto muito localizado

O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, compartilha a visão da Farsul de que o Brasil terá dificuldade em encontrar alimentos com preços mais vantajosos no mercado internacional do que os praticados internamente — condição necessária para a medida do governo federal derrubar o custo da alimentação.

A questão é que o Brasil é o grande celeiro mundial. Claro que isentar a importação de produtos que já vêm de fora, como o azeite ou o trigo, baixa o preço internamente. Mas não temos de onde importar, hoje, açúcar ou milho mais barato. Nossa produtividade é muito grande. ANTÔNIO LONGO Presidente da Agas

— Adianta baixar o preço do trigo, presente na massa e no biscoito, e aumentar o do diesel? — questiona Longo.

O governo federal sugeriu ainda que os governos estaduais zerassem a cobrança de ICMS sobre a cesta básica. No Rio Grande do Sul, a alíquota básica é de 7%, com isenções pontuais (veja lista mais abaixo). Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual da Fazenda, o Piratini está "analisando" esse assunto.

Conforme reportagem publicada em GZH, técnicos da Fazenda estimam que o corte do ICMS resultaria em uma perda de R$ 1 bilhão ao ano em arrecadação.

Alimentos que terão tarifa de importação zerada

Azeite (hoje com alíquota de 9%)

Milho (7,2%)

Óleo de girassol (Até 9%)

Sardinha (32%)

Biscoitos (16,2%)

Massas alimentícias — macarrão (14,4%)

Café (9%)

Carnes (Até 10,8%)

Açúcar (Até 14%)

Óleo de palma (Cota de importação passa de 65 mil toneladas e 150 mil)

Como é a tributação sobre os alimentos no RS

A Secretaria da Fazenda informa que "a maior parte dos itens da cesta básica no Rio Grande do Sul é objeto de alíquota diferenciada. Itens importantes como produtos hortifrutigranjeiros, leite pasteurizado (tipo a, b e c), ovos e pão francês são isentos da cobrança de ICMS".

O Estado disponibiliza ainda benefício fiscal para itens que, em vez de terem alíquota de ICMS de 17% (como outros produtos) tem a aplicação de uma alíquota de 7%. Os alimentos são os seguintes: