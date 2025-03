O que é "imposto do pecado", criado com a reforma tributária?

A reforma tributária, sancionada pelo presidente Lula no início deste ano, cria o chamado imposto seletivo . Trata-se de um tributo diferenciado que atua com uma alíquota extra sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou o meio-ambiente.

Apelidado de "imposto do pecado", ele é tema do terceiro episódio da série Me Explica? — Reforma Tributária, que esclarece, em quatro vídeos publicados até sábado (15), os principais pontos da lei aprovada em janeiro (veja abaixo o cronograma completo).