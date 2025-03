Idade mínima para a aposentadoria subiu em 2025; calculadora de GZH te ajuda a ver o tempo para a sua

A exigência de idade mínima para se aposentar aumentou em 2025. Este ano, podem solicitar o benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mulheres com 59 anos e homens com 64 .

A alteração faz parte da atualização anual da chamada regra de transição . Aprovada na Reforma da Previdência de 2019, ela fica mais rígida a cada virada de ano. As alterações atingem, principalmente, quem estava trabalhando antes de 13 de novembro de 2019, quando foi promulgada a mudança no sistema de aposentadoria brasileiro.

Para entender como se aposentar

De novo, quem já estava no mercado de trabalho quando a reforma foi promulgada, teve criada uma "escadinha", com a exigência de idade mínima subindo gradualmente a cada ano. A transição aumenta em seis meses a cada virada de ano.

Regras valem para CLT e servidores públicos

As alterações no sistema de aposentadoria valeram tanto para o mercado formal do setor privado (ou seja, quem tem "carteira assinada") quanto para o serviço público federal. No caso dos servidores, também é exigido ter 20 anos no serviço público e cinco anos no cargo.