Governo do RS pretende arrecadar R$ 1 bilhão em 2025 com programa de renegociação de dívidas do ICMS

Anúncio do Refaz Reconstrução ocorreu na manhã desta terça-feira (18) no Palácio Piratini, na Capital. Mauricio Tonetto / Palácio Piratini/Divulgação

O governo estadual pretende arrecadar R$ 1 bilhão em 2025 com Refaz Reconstrução, um programa que prevê a renegociação de dívidas relativas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Nesta terça-feira (18), o governador Eduardo Leite anunciou o plano em uma coletiva de imprensa no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Esse tipo de renegociação foi feito pela última vez no RS em 2019.

— É uma possibilidade de aumentar a fatia do Estado no bolo de arrecadação do futuro ICMS, que é fundamental para a sustentação dos serviços. Acima de tudo, é um elemento de ativação econômica, porque dá melhor saúde financeira para a empresa investir, empreender e contrair novos empréstimos — resumiu Leite.

Segundo o governador, não é “recomendável” o uso recorrente desse tipo de negociação, mas cenários como a pandemia e a enchente de maio de 2024 justificam a medida. No Refaz de 2019, o governo arrecadou R$ 720 milhões dos R$ 2,7 bilhões negociados.

— Neste ano, pretendemos arrecadar R$ 1 bilhão, mas é um programa que pode dar R$ 5 bilhões em recursos para o caixa do Estado em até 60 meses. Esperamos ter uma adesão maior nos setores calçadista, de vestuário e metalmecânico — pontuou Pricilla Santana, secretária estadual da Fazenda.

Conforme cálculo do governo do Estado, o estoque atual da dívida do ICMS é de R$ 55,2 bilhões.

O programa abrange dívidas vencidas do ICMS até 31 de dezembro de 2024, com desconto máximo de até 95% em juros e multas para quem pagar todos os débitos à vista.