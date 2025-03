Dólar fecha a quarta-feira em queda, cotado a R$ 5,75 

O dólar fechou a quarta-feira (5) em queda , cotado a R$ 5,75 , após dois dias sem mercado no Brasil, por conta do feriado de Carnaval.

A moeda abriu o dia em baixa, a R$ 5,88, ante os R$ 5,91 de sexta-feira (28), quando alcançou o maior valor em um mês. No último dia de fevereiro, o mercado reagiu ao anúncio de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula e ao bate-boca entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca.

A cotação reflete o cenário exterior, entre outros fatores, com a entrada em vigor de tarifas de 25% sobre produtos do Canadá e do México importados pelos Estados Unidos e de 10% sobre mercadorias da China. Os países anunciaram retaliação.