Contas públicas têm superávit de R$ 104 bilhões em janeiro

Apenas no mês de janeiro, superávit foi de R$ 83,1 bilhões. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O setor público consolidado — formado por União, Estados, municípios e empresas estatais — registrou, em 2024, um superávit primário de R$ 104,1 bilhões em janeiro de 2025. O resultado, informado nesta sexta-feira (14) pelo Banco Central, representa melhora em relação ao mesmo mês do ano passado, quando o resultado foi superavitário em R$ 102,1 bilhões.

Segundo o Banco Central, no mês de janeiro, o governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registrou superávit de R$ 83,1 bilhões, enquanto os governos regionais registraram superávit de R$22 bilhões. As empresas estatais tiveram déficit de R$ 1 bilhão.

No acumulado de 12 meses, o déficit primário foi de R$ 45,6 bilhões em janeiro, o que equivale a 0,38% do Produto Interno Bruto (PIB).

O Banco Central disse ainda que os juros nominais do setor público consolidado somaram R$ 40,4 bilhões em janeiro, ante os R$ 79,9 bilhões registrados em janeiro de 2024.

Contribuiu para a redução o resultado das operações de swap cambial que registraram ganho de R$ 36 bilhões em janeiro, ante perda de R$ 10 bilhões em janeiro de 2024.

No acumulado em 12 meses, os juros nominais alcançaram 7,67% do PIB em janeiro de 2025, ficando em R$ 910,9 bilhões. Para efeito de comparação, nos 12 meses até janeiro de 2024, o resultado foi de R$ 745,9 bilhões (6,77% do PIB).

​Com isso, o resultado nominal do setor público consolidado, que inclui o resultado primário e os juros nominais apropriados, foi superavitário em R$ 63,7 bilhões em janeiro. No acumulado em 12 meses, o déficit nominal alcançou R$ 956,5 bilhões (8,05% do PIB), ante déficit nominal de R$ 998 bilhões (8,45% do PIB) em dezembro de 2024.

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) ficou em R$ 7,2 trilhões em 2024, o equivalente a 60,8% do PIB.

“Esse resultado refletiu, sobretudo, os impactos do superávit primário (redução de 0,9 ponto percentual), do efeito da variação do PIB nominal (redução de 0,4 p.p.), da valorização cambial de 5,8% (aumento de 0,7 p.p.) e dos juros nominais apropriados (aumento de 0,3 p.p.)”, disse o BC.

Dívida bruta

Em relação à Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) — que compreende o governo federal, o INSS e os governos estaduais e municipais — o resultado atingiu 75,3% do PIB, ficando em R$ 8,9 trilhões em janeiro.