Como fica a nova tabela do Imposto de Renda por faixa de contribuição? Veja simulação

As mudanças apresentadas pelo governo federal no Imposto de Renda (IR) têm diferentes impactos conforme se avança na faixa de cada contribuinte. Da isenção para quem ganha até R$ 5 mil às alíquotas para os chamados "super-ricos", o projeto do Ministério da Fazenda, que ainda precisa ser analisado e votado pelo Congresso, traz novidades.