Como ficará o Imposto de Renda para quem é CLT, tem renda extra e movimenta Pix?

Se passar pelo Congresso Nacional este ano , a partir de 2026, as regras do Imposto de Renda para pessoa física terão mudanças. A principal delas é para quem ganha até R$ 5 mil por mês, pois passará a ser isento de tributação .

Proposta para o Imposto de Renda 2026

Sou CLT. Vou pagar mais Imposto de Renda?

Sou CLT e ganho R$ 55 mil por mês. Vou ser mais taxado?

Sou CLT, mas também faço "bicos" e recebo pagamentos via Pix, e meu total mensal ultrapassa R$ 50 mil. Serei taxado?

Por que a regra não se aplica a esses casos?

Quanto os trabalhadores vão economizar por ano?

Por exemplo, um motorista que receba R$ 3.650,66 mensais poderá economizar aproximadamente R$ 1.058,72 ao ano. Já uma professora com salário mensal de R$ 4.867,77 terá uma economia anual de cerca de R$ 3.970,07. Um profissional autônomo com rendimento mensal de R$ 5.450,00 economizará R$ 3.202,44 por ano. Uma enfermeira com salário de R$ 6.260,00 poderá ter uma redução anual de R$ 1.821,95 no valor pago de Imposto de Renda