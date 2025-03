Calendário do Bolsa Família: pagamentos de março começam nesta terça-feira

Os pagamentos do Bolsa Família para março começam nesta terça-feira (18) . A Caixa Econômica Federal segue um calendário escalonado: os primeiros a receber são os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) de final 1 .

Todos os repasses serão feitos nos últimos dez dias úteis do mês. Em março, os beneficiários com NIS de final 0 receberão a quantia em 31 de março.

Calendário do Bolsa Família em março

Próximos pagamentos

Quem pode receber o Bolsa Família?

No entanto, estar no CadÚnico não garante a entrada automática no programa, já que a concessão ainda passa por análise do governo.