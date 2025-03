Bancos abrem hoje? Saiba os serviços que vão funcionar na Quarta-Feira de Cinzas

Bancos devem funcionar apenas depois do meio-dia.

Embora seja uma data marcada por ritos religiosos, a Quarta-feira de Cinzas (5) não é feriado no Brasil. A data marca o início da Quaresma , os 40 dias que antecedem a Semana Santa. Para o serviço público, o ponto facultativo vai até às 14h , afetando o funcionamento de alguns serviços .

Já Unidades Básicas de Saúde, unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Hemocentros funcionaram conforme orientação de estados e Distrito Federal, podendo ter funcionamento integral ou apenas em meio período.

Bancos

Os bancos de todo o país funcionarão a partir do meio-dia (horário local), conforme divulgou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Apenas nas localidades onde o fechamento ocorra antes das 15h, a abertura das agências será antecipada para garantir o funcionamento mínimo de três horas de atendimento ao público.

Contas de consumo, como água, energia e telefone com vencimento na terça-feira (4), poderão ser pagas sem acréscimo de multa nesta quarta-feira.

Correios

Os Correios terão expediente retomado ao meio-dia e as agências terão início do horário de expediente conforme a localidade.

INSS

A rede de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) só retomará o atendimento presencial a partir das 14h desta quarta-feira, para usuários agendados pelo site ou aplicativo Meu INSS. Os demais atendimentos serão normalizados apenas na quinta-feira (6).

Conforme a instituição, não houve mudança no calendário de pagamento de benefícios em razão do carnaval.

Comércio

Nesta quarta-feira, a previsão é que comércios de rua e shoppings em todo o país abram a partir do meio-dia, mas as federações nos estados e Distrito Federal permitem o funcionamento integral dos estabelecimentos com Certificado de Abertura. Já bares e restaurantes poderão funcionar normalmente.