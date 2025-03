6 dicas essenciais para abrir uma franquia

O modelo de franquia facilita o início do negócio e está em crescimento A_stockphoto / Shutterstock | Portal EdiCase

O setor de franquias no Brasil segue em expansão, atraindo cada vez mais empreendedores que desejam abrir o próprio negócio. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor faturou mais de R$ 273 bilhões em 2024, um aumento de 13,5% em relação ao ano anterior. Apenas no quarto trimestre, o mercado cresceu 11,3%, alcançando R$ 81 bilhões.

Esses números reforçam o potencial do franchising como uma porta de entrada segura para quem deseja ingressar no mundo dos negócios sem começar do zero. Segundo Maurício Galhardo, sócio da F360, plataforma de gestão financeira para varejistas e redes de franquias, o modelo de franquia facilita o início do negócio ao oferecer uma marca consolidada e suporte da franqueadora.

“Optar pelo empreendedorismo de franquias muitas vezes representa redução de riscos, devido ao suporte contínuo da franqueadora e à economia de escala proporcionada pela rede. Por outro lado, é crucial estar atento a referenciais rigorosos, uma gestão financeira robusta e a liderança eficaz de equipes”, explica.

Pensando nisso, o especialista elenca 6 dicas fundamentais para quem deseja ingressar no mercado de franquias. Confira!

1. Compreenda o mercado

O primeiro passo para abrir uma franquia passa por entender muito bem as diferenças e particularidades de cada tipo de negócio. Maurício Galhardo ressalta que o mercado hoje conta com diferentes alternativas e modelos de franqueados, exigindo que os empreendedores assumam diferentes responsabilidades diante de cada uma delas.

Entre os modelos atuais, o especialista aponta:

Franquia unitária: a franqueadora define o local de abertura da unidade, que pode ser uma loja de rua ou um quiosque em shopping;

a franqueadora define o local de abertura da unidade, que pode ser uma loja de rua ou um quiosque em shopping; Franquia master: o franqueado obtém o direito de abrir ou subfranquear outras unidades da marca em uma região específica;

o franqueado obtém o direito de abrir ou subfranquear outras unidades da marca em uma região específica; Franquia de conversão: empreendedores que já possuem um negócio podem convertê-lo em uma franquia da marca;

empreendedores que já possuem um negócio podem convertê-lo em uma franquia da marca; Microfranquias: modelos de investimento inicial mais acessível, incluindo operações menores, como quiosques ou franquias home-based.

2. Entenda seu perfil de empreendedor

Antes de dar os primeiros passos no empreendedorismo, é essencial entender seu próprio perfil. Para isso, o especialista recomenda uma autoanálise para identificar suas principais habilidades, tolerância ao risco e interesses.

Além disso, é importante reconhecer quais competências você já domina e quais ainda precisa desenvolver. “Definir objetivos, seja visando a liberdade financeira, qualidade de vida, impacto social ou inovação, é importante para alinhar ações com o que ele busca alcançar no empreendedorismo”, detalha.

3. Avalie o setor

Indo mais a fundo neste processo, é importante alinhar desde o início como se portará a balança diante da afinidade com o setor e as exigências operacionais. Assim, facilita-se entender o nicho que deseja e quais tipos de franquias são viáveis, como lojas de rua, em shopping ou quiosques.

“Segmentos como alimentação exigem alta dedicação, enquanto serviços ou lojas especializadas podem oferecer mais flexibilidade. É preciso escolher o que esteja mais alinhado aos valores e estilo de vida para manter a motivação a longo prazo”, pontua Maurício Galhardo.

Analisar o mercado e mapear o público-alvo ajuda a identificar oportunidades de sucesso Geber86 / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Pesquise o mercado e a demanda local

Outro fator que impacta diretamente a escolha do setor de franquias é a demanda da região. É fundamental estudar o cenário local, analisando concorrentes e tendências de consumo. Ferramentas como análise de mercado e mapeamento do público-alvo ajudam a identificar oportunidades com maior potencial de sucesso. “Encontrar um setor que ele se identifique e tenha espaço no mercado ajuda bastante a ter sucesso a longo prazo”, adiciona o especialista.

5. Analise os investimentos e a lucratividade

Com toda pesquisa preliminar feita, é hora de buscar opções viáveis de franquias. Além da mera busca pela reputação da marca, Maurício Galhardo destaca a importância de um olhar crítico na análise financeira, envolvendo conhecer os custos iniciais e operacionais, como taxa de franquia, royalties, além da segurança de ter capital de giro suficiente para as despesas contínuas, como aluguel, salários, contas e pagamentos aos fornecedores. “Mais do que o investimento inicial, analise a capacidade da rede de gerar lucro sustentável”, recomenda.

6. Entre em contato com a franqueadora

Ao chegar à conclusão de qual a melhor franquia, é chegada a hora de buscar a franqueadora e iniciar a negociação do contrato. O auxílio de um advogado durante este estágio é fundamental para firmar um contrato mais próximo dos seus interesses e dar início ao negócio de forma efetiva. “Vale sempre lembrar que o processo não acaba aqui. Agora o empreendedor deve participar de todos os treinamentos da rede e aprender de fato como se dão as operações padrões da marca”, conclui.