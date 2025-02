SM de Negócios: Crunchies, primeiro rodízio de pastel em Santa Maria

Há três anos, Santa Maria tem rodízio de pastéis com mais de 50 sabores. O Crunchies oferece opções doces e salgadas, com sabores veganos e ainda tem a opção “open” de refrigerante ou chopp, onde o cliente paga um valor fixo para consumir quanto quiser das bebidas.

A proposta surgiu quando o casal Lauro Quinhonez e Patrícia Estraich visitavam a serra gaúcha e conheceram a modalidade, ainda em 2016. Eles estudaram bem a ideia, projetaram e, em 2022, botaram o estabelecimento para funcionar. Entre as reformas feitas, o destaque é a adaptação da cozinha, com uma coifa de três metros, que evita que o cheiro da fritura invada os demais espaços do local.