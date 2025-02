Salário mínimo em 2025: confira o valor atual e quanto se ganha na prática

Novo valor é de R$ 1.518, um aumento de R$ 106 em relação ao piso de 2024, que era de R$ 1.412. Raquel Beatriz Nienow / stock.adobe.com

O salário mínimo de 2025 começa a ser pago neste mês de fevereiro com um reajuste de 7,5%. O novo valor é de R$ 1.518, um aumento de R$ 106 em relação ao piso de 2024, que era de R$ 1.412.

Apesar de estar em vigor desde 1º de janeiro, o novo mínimo só será creditado neste mês porque os trabalhadores recebem o pagamento referente ao mês anterior. Dessa forma, os contracheques de janeiro ainda seguiram o piso antigo. O reajuste também altera benefícios previdenciários e assistenciais.

A nova política de valorização do salário mínimo considera a reposição da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e uma alta real baseada no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

No entanto, o governo impôs um teto de 2,5% para o aumento real, mesmo que a economia tenha crescido acima desse percentual.

Quanto realmente cai na conta do trabalhador?

Apesar do reajuste, os trabalhadores que ganham um salário mínimo não recebem o valor cheio, pois há descontos obrigatórios no contracheque. O principal deles é a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que tem alíquota de 7,5%.

Salário bruto: R$ 1.518

R$ 1.518 Desconto do INSS (7,5%): R$ 113,85

R$ 113,85 Salário líquido (sem outros descontos): R$ 1.404,15

Outros abatimentos podem incidir no pagamento, dependendo do contrato de trabalho, como vale-transporte, empréstimos consignados, contribuição sindical, planos de saúde e pensão alimentícia.

Adicionais que podem aumentar o salário

Além dos descontos, há fatores que podem elevar o valor do contracheque, como:

Hora extra: adicional de 50% sobre o valor da hora trabalhada

adicional de 50% sobre o valor da hora trabalhada Adicional noturno: acréscimo de pelo menos 20% para quem trabalha entre 22h e 5h

acréscimo de pelo menos 20% para quem trabalha entre 22h e 5h Insalubridade: pode ser de 10%, 20% ou 30%, conforme o grau de risco

pode ser de 10%, 20% ou 30%, conforme o grau de risco Periculosidade: adicional de 30% para atividades perigosas

adicional de 30% para atividades perigosas Férias: pagamento do salário acrescido de um terço

Impacto nos benefícios e no INSS

O salário mínimo serve como base para o pagamento de aposentadorias do INSS e benefícios assistenciais e trabalhistas, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o abono salarial PIS/Pasep e o seguro-desemprego.

A nova regra de reajuste limita o ganho real do salário mínimo e também influencia a correção das aposentadorias acima desse valor. Para esses benefícios, o governo aplica apenas a variação do INPC (4,71%), o que significa um reajuste menor do que o concedido ao piso nacional.

Entenda o reajuste

A correção de 7,5% no salário mínimo foi calculada com base na inflação dos últimos 12 meses até novembro de 2024, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acrescida de um ganho real de 2,5%, percentual baseado no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

Apesar do reajuste acima da inflação, o valor de R$ 1.518 ficou abaixo dos R$ 1.525 que seriam pagos caso o governo mantivesse a fórmula anterior de correção. Isso porque, além da inflação e do PIB, o cálculo passou a incluir um teto de aumento de despesas de 2,5%, limitando o reajuste do piso nacional.

Histórico do salário mínimo no Brasil

O salário mínimo tem sido reajustado anualmente, e nos últimos anos apresentou os seguintes valores:

2025: R$ 1.518

R$ 1.518 2024: R$ 1.412

R$ 1.412 2023: R$ 1.320

R$ 1.320 2022: R$ 1.212

R$ 1.212 2021: R$ 1.100

R$ 1.100 2020: R$ 1.045

R$ 1.045 2019: R$ 998

Quem recebe salário mínimo tem que pagar Imposto de Renda?

Os trabalhadores que recebem apenas um salário mínimo estão isentos do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).