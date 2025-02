Quais os carros zero mais vendidos no RS em janeiro de 2025

Chevrolet Tracker foi o carro mais vendido do RS em janeiro. Divulgação / Chevrolet

Com um janeiro acima da média, o ramo de carros zero começou o ano com números positivos no Rio Grande do Sul. O grupo formado por automóveis e comerciais leves saltou 16,09% no primeiro mês do ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre os veículos mais vendidos nas categorias que reúnem carros de passeio e que transportam cargas leves, os populares SUVs e picapes de porte menor se destacaram na arrancada do ano.

Olhando o grupo de automóveis, o Chevrolet Tracker ocupa o topo da lista com 494 unidades emplacadas no Estado em janeiro deste ano. Na segunda colocação, está o tradicional Chevrolet Onix, também da General Motors (GM). Em terceiro lugar, figura outro SUV, o Volkswagen T-Cross. Os dados são do Sincodiv-RS/Fenabrave, entidade que representa concessionárias e distribuidoras.

O presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave, Jefferson Fürstenau, afirma que esse cenário reflete um movimento observado nos últimos anos no país, marcado por uma popularidade cada vez maior dos veículos SUV.

— No momento em que você não tem mais carro popular, você não tem mais aquele carro pequenininho. Então, o carro menor continua vendendo pelo preço. Mas quando você vai pela escolha do consumidor, você vai para os SUVs. Aí você entra com o Tracker e com uma série de concorrentes. Quando você vai para o SUV, você não está só pensando na evolução tecnológica, na exigência do consumidor, você está pensando em um veículo mais alto, que proporciona uma sensação maior de segurança — diz.

O economista Raphael Galante, da Oikonomia Consultoria Automotiva, afirma que, no caso do Onix, que costumava liderar a lista em um passado recente, a GM está com o "freio de mão puxado para adequação da fábrica em Gravataí".

— Não houve aquela questão de uma produção full. Por consequência, o Tracker acabou sobressaindo.

Comerciais leves

No ramo de comerciais leves, que agrupa picapes e outros veículos de carga e de passageiros, a Fiat Strada, com 342 emplacamentos, e a Volkswagen Saveiro (254) estão no topo da lista. Na terceira colocação está a Fiat Toro. Galante afirma que as picapes "caíram no gosto do consumidor".

Com isso, as montadoras estão focando nesse ramo, em que a competição é menor, comparando com a diversidade nos modelos de veículos de passeio.