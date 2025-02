Preço dos materiais escolares pode variar até 3.000%, mostra levantamento do Procon

Pesquisa foi feita por meio do aplicativo Menor Preço Nota Fiscal Gaúcha.

Um levantamento do Procon RS avaliou os preços de 23 itens de material escolar. A pesquisa, feita em sete municípios, mostra uma variação de 3.000% no total investido: se decidir pelos itens mais baratos, o consumidor pagará cerca de R$ 32,18, enquanto comprando as apresentações mais caras dos produtos a lista toda pode chegar a custar R$ 1.025,37.