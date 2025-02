Preço do café subiu 50% em 12 meses até janeiro, aponta IPCA; tendência é manter aumento

Preço do café vem disparando desde setembro de 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

O preço do grão moído de café subiu 50,35% nos últimos 12 meses, aponta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado é referente ao período entre janeiro de 2024 e o mesmo mês de 2025.

Também houve alta na comparação do valor da bebida em dezembro do último ano com janeiro de 2025. O produto ficou 8,56% mais caro no primeiro mês deste ano quando comparado aos cerca de R$ 48,90 que eram pagos pelo consumidor para comprar a 1kg de café em dezembro passado.

Conforme a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), a principal causa do aumento nos preços são os eventos climáticos, como períodos de seca e ondas de calor, que influenciam na safra do grão. O preço do café deve continuar subindo nas próximas semanas, pelo menos até a safra deste ano, que começa a ser colhida por volta de abril ou maio.

Segundo a entidade, esse impacto sobre os preços deve se manter por mais dois ou três meses. Depois, deve vir um momento de arrefecimento no valor do produto, com uma certa estabilização. A queda de preços, no entanto, só deverá acontecer a partir da safra do próximo ano, estima a associação.

O aumento no preço do café vem sendo observado desde o terceiro trimestre do ano passado. E não é um fenômeno apenas no Brasil, que é o principal exportador mundial de café no mundo, representando quase 40% da produção mundial, seguido pelo Vietnã (em torno de 17%) e Colômbia.