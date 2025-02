Pix por aproximação começa a operar no próximo dia 28; veja como vai funcionar

Funcionalidade deve intensificar a concorrência com cartões e dinheiro em espécie. sidneydealmeida / stock.adobe.com

Uma nova funcionalidade do Pix permitirá, a partir de 28 de fevereiro, realizar pagamentos por aproximação ou biometria sem a necessidade de acessar o aplicativo do banco. O recurso, que torna as transações mais ágeis, deve impulsionar o crescimento tanto no comércio físico quanto no digital, intensificando a concorrência com cartões e dinheiro em espécie. As informações são do jornal O Globo.

Agora, o Pix poderá ser integrado a carteiras digitais nos celulares, possibilitando pagamentos apenas ao encostar o aparelho nas maquininhas, de forma semelhante ao débito e crédito. Já nas compras online, a finalização dos pagamentos será simplificada para um único clique, eliminando a necessidade de capturar QR Codes ou utilizar o Pix Copia e Cola antes de acessar o aplicativo bancário. Todo o processo ocorrerá diretamente no site da empresa que vende o produto ou serviço.

Desde novembro, a novidade tem sido testada por um grupo restrito de usuários. O piloto inclui os principais bancos e instituições de pagamento do país, além de algumas "maquininhas" e iniciadoras de transação de pagamento (ITP), empresas intermediárias que conectam lojistas aos bancos, como as carteiras digitais.

Com a liberação em 28 de fevereiro, os bancos terão de "liberar" as transações iniciadas por uma ITP. No entanto, a oferta do Pix por aproximação nos aplicativos bancários ou carteiras digitais será opcional, assim como a aceitação pelas maquininhas. Ainda assim, a competição no setor deve estimular a adesão de diversos participantes.

O Banco Central recomenda que os clientes consultem as instituições financeiras para verificar a disponibilidade da funcionalidade.

Acordo com o Google

Usuários de celulares Android poderão acessar o serviço via Google Pay, carteira digital da gigante da tecnologia. O Google Pay, que atua como ITP, vem testando a funcionalidade desde novembro com parceiros selecionados, como C6, PicPay e Itaú (e sua maquininha, a Rede).

Além disso, 11 "maquininhas" já firmaram parceria com o Google e devem estar prontas para aceitar pagamentos por aproximação via Pix no lançamento oficial: Cielo, Getnet, Pagbank, Stone, Sumup, Fiserv, Safra Pay, Sicredi, Azulzinha, Mercado Pago e Bin.

Por outro lado, a Apple ainda não possui registro como iniciadora de pagamentos nem solicitou licença ao Banco Central. Até recentemente, a empresa impedia o uso de carteiras digitais concorrentes no iPhone. Após enfrentar um processo na União Europeia, passou a permitir aplicativos de pagamento rivais ao Apple Pay, mas, até o momento, não há opções disponíveis para os usuários. Procurada, a empresa não comentou o assunto.

Leia Mais Publicada MP que proíbe taxas e cobrança diferenciada por transações em Pix

Segurança

Para utilizar o recurso, os consumidores precisarão cadastrar previamente as chaves Pix na carteira digital ou nos aplicativos e sites de lojas e prestadores de serviços, com autorização concedida diretamente no ambiente de e-commerce ou na carteira digital.