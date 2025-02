Pix fora do ar? Instabilidade afeta Nubank, Itaú e outros bancos

Nubank, Itaú e outros bancos estão com problemas na transação via pix.

O pix está fora do ar para alguns usuários nesta sexta-feira (7). Bancos e instituições financeiras foram afetadas pela instabilidade do serviço.

Segundo o Downdetector , portal responsável por monitorar o funcionamento de plataformas digitais, as reclamações sobre o serviço começaram a ser registradas por volta das 12h20min (horário de Brasília).

Problemas no pix

A plataforma também registrou casos de usuários com dificuldades nas transações em bancos específicos, como Nubank, Itaú , PicPay, Bradesco, C6 Bank, Banco Inter, Caixa Econômica Federal, Santander e Sicredi.

O pico de reclamações sobre o pix havia sido registrado às 13h08min, com mais de 1.590 relatos , até o momento do fechamento desta reportagem.

A busca pelos termos "pix", "pix fora do ar" e "Nubank fora do ar" também subiu significativamente no Google, segundo dados da própria plataforma. Não há ainda justificativa para a instabilidade.