Painel RBS discute papel do ESG na retomada da economia gaúcha

O papel do ESG na retomada da economia do Rio Grande do Sul será tema de edição do Painel RBS, na próxima quinta-feira (13), a partir das 10h30min. Com mediação do jornalista e colunista da RBS Rodrigo Lopes, o encontro reunirá lideranças empresariais comprometidas com as boas práticas em sustentabilidade ambiental, desenvolvimento social e gestão.

Participam do painel representantes do Retoma RS, projeto editorial do Grupo RBS em parceria com empresas gaúchas que mostra como o ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) pode ajudar na reconstrução do Estado após os eventos climáticos de 2024.

Abordando iniciativas adotadas pelas companhias, Fabio Faccio, CEO da Lojas Renner S.A, Leandro Marin, vice-presidente do Grupo Aegea Regional Sul, Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8, e Daniel Randon, presidente da Randoncorp, discutirão ações que podem conduzir para um futuro menos sujeito a crises.

— Queremos estar sempre ao lado do público e de quem contribui para o desenvolvimento de nosso Estado e, em 2024, reafirmamos esse compromisso. Em um ano em que destacamos valores como a coragem e a resiliência dos gaúchos, escolhemos como uma de nossas principais ações institucionais o projeto Retoma RS, no qual, juntamente com outras grandes marcas do Estado, tivemos a oportunidade de levar informação a partir de conteúdos cocriados sobre práticas sociais, ambientais e de governança que contribuem diretamente para um futuro melhor. Somos muito gratos porque Renner, Corsan/Aegea, Be8 e Randoncorp aceitaram nosso convite. Vamos em frente nessa missão, sempre junto do RS e de quem compartilha desse mesmo propósito — destaca a diretora-executiva de Marketing do Grupo RBS, Caroline Torma.

O painel terá transmissão ao vivo pelo canal de GZH no YouTube.

Retoma RS

Em publicações mensais desde julho de 2024, o Retoma RS aborda questões ligadas às práticas ESG e exemplos de como as iniciativas contribuem para o desenvolvimento sustentável em meio às transformações do mundo e às mudanças climáticas.