Lula vem ao RS assinar contrato bilionário para construção de navios em Rio Grande

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (25). O objetivo da agenda presidencial é a assinatura de contrato para a construção de quatro navios em Rio Grande, no Sul do Estado.

Segundo o Palácio do Planalto, o presidente deve chegar em Pelotas por volta de 10h30. Na sequência, ele deve seguir de helicóptero para Rio Grande, um trajeto com cerca de 15 minutos de voo até o estaleiro Rio Grande, onde fará foto com trabalhadores e discursará no palco. Após a solenidade, Lula retornará a Brasília.

No evento, o presidente deve assinar a licitação para aquisição de quatro navios Handy, construídos pela empresa Ecovix, que opera o Estaleiro Rio Grande, em parceria com a Mac Laren.

O negócio é estimado em R$ 1,7 bilhão. O empreendimento deve gerar cerca de 2 mil empregos, e integra o Programa de Renovação e Ampliação da Frota da Transpetro, com objetivo de ampliar a capacidade de atendimento.

A previsão de investimento é de US$ 278 milhões (US$ 69,5 milhões por navio) — cerca de R$ 1,6 bilhão na cotação do dólar de quinta-feira (20). A produção ocorre em parceria com a Mac Laren, que deve realizar o acabamento dos navios em Niterói (RJ), conforme adiantou a colunista Marta Sfredo.

Os novos navios vão ampliar a capacidade de atendimento da Transpetro à Petrobras, permitindo a redução de afretamento desse tipo de unidade.

As embarcações terão pacote de equipamentos mais modernos e eficientes, permitindo uma redução de até 20% no consumo de combustível, segundo a Transpetro. Com isso, será possível reduzir a emissão de gases do efeito estufa em até 30%, segundo a empresa. Além disso, os novos navios poderão operar com combustíveis mais sustentáveis, como o etanol.

