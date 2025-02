INSS estende prazo para pagamento de empréstimo consignado 

Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) e famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) terão o prazo para pagar empréstimos consignados, estendidos de 84 para 96 meses. O anúncio foi realizado pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, nesta quarta-feira (5).

Segundo ele, a medida alinha o período do consignado do INSS ao dos servidores públicos e visa aliviar o orçamento de milhões de aposentados e pensionistas.

O empréstimo consignado é uma forma de crédito em que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício , proporcionando taxas de juros mais baixas.

A instrução normativa que oficializa o aumento no prazo será publicada pelo INSS nesta quinta-feira (6), beneficiando não só os segurados mas também as instituições financeiras, considerando a baixíssima inadimplência observada nessa modalidade de crédito. "A mudança é positiva para o sistema financeiro, porque possibilita uma negociação mais ampla (entre os bancos e os tomadores)", ressaltou Lupi.

Essa alteração ocorre após o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovar o aumento no teto de juros para esses empréstimos, com as taxas para os empréstimos pessoais subindo de 1,66% para 1,8% ao mês, enquanto o teto dos juros do cartão de crédito consignado permaneceu em 2,46% ao mês. O ajuste nas taxas foi uma resposta aos recentes aumentos na taxa Selic, que está em 13,25% ao ano.