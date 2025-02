Iniciativas sustentáveis têm impacto na cadeia produtiva, comentam lideranças empresariais no Painel RBS

A primeira edição do Painel RBS em 2025 foi realizada na manhã de quinta-feira (13), e debateu a importância da agenda ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) no processo de recuperação do Rio Grande do Sul após a enchente de maio. Com mediação do jornalista Rodrigo Lopes, participaram do evento Fabio Faccio, CEO da Lojas Renner S.A; Leandro Marin, vice-presidente do Grupo Aegea Regional Sul; Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8; e Daniel Randon, presidente da Randoncorp.