Inflação sobe 0,16% em janeiro, menor taxa para o mês desde o início do Plano Real 

Grupo Alimentação e bebidas (0,96%) foi o segundo com maior alta, atrás de Transportes.

A inflação oficial do país , medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi de 0,16% em janeiro. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IBGE destaca que esse foi o menor IPCA para um mês de janeiro desde a implantação do Plano Real, em 1994.

Grupos

Cinco dos nove grupos pesquisados pelo IBGE para a composição do IPCA tiveram alta nos preços em janeiro.

O índice foi influenciado pelo grupo Transportes, com alta de 1,30%, em razão do aumento nos preços das passagens aéreas (10,42%) e do ônibus urbano (3,84%) em diversas capitais brasileiras.