Haddad diz que pressão sobre preços dos alimentos deve diminuir com queda do dólar e safra recorde

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta terça-feira (4) que a pressão sobre os preços dos alimentos deve diminuir nos próximos meses com a queda do dólar e a safra recorde em 2025.

— O dólar estava a R$ 6,10, está a R$ 5,80. Isso já ajuda muito — afirmou o ministro ao ser questionado sobre a mais recente ata do Comitê de Política Monetária (Copom) , que apontou um cenário adverso para a inflação dos alimentos no médio prazo.

A ata do Copom destacou que os preços dos alimentos se elevaram de forma significativa em função, dentre outros fatores, da estiagem observada ao longo do ano passado e da elevação de preços de carnes, também afetada pelo ciclo do boi.