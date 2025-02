Dados do IBGE Notícia

Desemprego é o menor da história em 14 Estados em 2024

No país, taxa anual caiu de 7,8% em 2023 para 6,6% em 2024, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. No Rio Grande do Sul, índice no ano passado ficou em 5,2%

14/02/2025 - 09h38min Atualizada em 14/02/2025 - 09h48min