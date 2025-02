Consulta ao abono salarial PIS-Pasep 2025 é liberada nesta quarta; veja quem tem direito

Benefício é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Trabalhadores brasileiros já podem consultar se tem direito ao abono salarial do PIS-Pasep 2025. O pagamento, que começa em 17 de fevereiro, é referente ao ano-base de 2023. É possível sacar as quantias até 29 de dezembro.

A iniciativa oferece um valor de até um salário-mínimo para trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) anualmente, desde que atendam aos pré-requisitos estabelecidos pelo programa.

Cerca de 25 milhões de trabalhadores serão contemplados, com um valor total de R$ 30,7 bilhões, conforme o Ministério do Trabalho. Assim como foi no ano passado, os trabalhadores das iniciativas públicas e privadas vão receber no mesmo período, seguindo um calendário conforme o mês do nascimento.

O pagamento é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base usado como referência.

Calendário de recebimento do PIS-Pasep 2025

Nascidos em janeiro : a partir de 17 de fevereiro

: a partir de 17 de fevereiro Nascidos em fevereiro: a partir de 17 de março

a partir de 17 de março Nascidos em março e abril: a partir de 15 de abril

a partir de 15 de abril Nascidos em maio e junho: a partir de 15 de maio

a partir de 15 de maio Nascidos em julho e agosto: a partir de 16 de junho

a partir de 16 de junho Nascidos em setembro e outubro: a partir de 15 de julho

a partir de 15 de julho Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 15 de agosto

Como consultar o PIS/Pasep 2025?

Trabalhadores poderão consultar se têm direito ao abono a partir desta quarta-feira (5). As informações estarão disponíveis na Carteira de Trabalho Digital, no portal Gov.br e na Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158).

Carteira de Trabalho Digital

Para acessar a carteira de trabalho digital, basta seguir o passo a passo a seguir:

Faça o download do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android na Play Store e na App Store.

Realize o cadastro com login pessoal da conta Gov.br, utilizando CPF e senha;

Vá para a área de contratos de trabalho, na parte inferior da tela, e clique no ícone “+” ao lado de qualquer contrato de trabalho registrado.

Aplicativo Caixa Trabalhador

No aplicativo Caixa Trabalhador, é possível se informar sobre abono salarial e o seguro-desemprego, além de conferir o calendário de pagamentos, consultar as parcelas liberadas e esclarecer dúvidas. O aplicativo está disponível para Android, na Play Store, e para iPhone, na App Store.

Veja como baixar o aplicativo Caixa Trabalhador:

Faça o download do aplicativo Caixa Trabalhador, disponível para Android na Play Store e na App Store.

Clique em “acessar” e, com seu CPF, faça o login;

Selecione “Meu NIS”. Assim, será possível consultar o número do seu PIS/Pasep.

Alô Trabalho

Também é possível ligar para o número do Alô Trabalho, o 158, ou para o número da Caixa, 0800-726-0207, para saber sobre o PIS.

Servidores Públicos

Servidores públicos podem consultar a central de atendimento do BB, pelo número 4004-0001 ou 0800-729-0001. Também é possível conferir as informações no site bb.com.br, utilizando o número de inscrição do Pasep ou o CPF e a data de nascimento.

Quem tem direito ao PIS/Pasep 2025?

Irão receber o abono todos os trabalhadores contratados com carteira assinada em 2023 por pelo menos 30 dias, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640). Para ser contemplado, é necessário estar inscrito no programa do Pis/Pasep há pelo menos cinco anos.

Não tem direito ao benefício os que trabalham como empregado(a) doméstico(a) e os empregados por pessoa física ou pessoa física equiparada a jurídica.

Como receber o PIS/Pasep 2025?