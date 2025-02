"Café fake" preocupa setor cafeeiro no Brasil; entenda o que é

Produtos sabor café, apelidados de "café fake" ou "cafake", podem confundir os consumidores. artrachen / stock.adobe.com

Em meio à alta dos preços do café tradicional nos supermercados, uma nova alternativa tem gerado preocupação no setor cafeeiro. Trata-se da comercialização de produtos com "sabor café", mas que não contêm o grão torrado e moído em sua composição.

Para a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), conforme a Reuters, esses produtos, apelidados de "café fake" ou "cafake", podem confundir os consumidores.

Recentemente, a entidade identificou a venda de um pó com sabor café em Bauru, no interior de São Paulo. Esse tipo de produto pode ser fabricado a partir de cascas, palha, folhas ou outras partes da planta. Porém, não possui o grão do café.

Empresa alega regularidade

Entre as fabricantes desse tipo de produto está a Master Blends, com sede em Salto de Pirapora (SP), responsável pela marca Oficial do Brasil. A empresa afirmou à Reuters que o item não pode ser considerado um "café fake", pois se trata de um subproduto do café, com informações claras na embalagem.

O pó comercializado pela marca é composto por café e polpa de café torrado e moído, sendo descrito como uma "bebida à base de café".

A companhia também comparou a iniciativa a mudanças já vistas em outros setores da indústria alimentícia, como o leite condensado, que passou a ser vendido como mistura láctea, e os bombons com cobertura sabor chocolate.

Alta nos preços incentiva alternativas

Desde o ano passado, a indústria de café torrado e moído tem repassado aos consumidores os custos elevados da matéria-prima. Pela média da pesquisa de inflação do IBGE, a alta do café moído foi de 30,76% em 2024 na região metropolitana de Porto Alegre.

A seca em países produtores, com Vietnã, provocou alta desde o primeiro semestre do ano passado. As queimadas no sudeste e no centro-oeste do país também pioraram a situação dos cafezais.

O café cru, base do torrado e moído, atingiu patamares históricos de preço, tornando o produto final mais caro para o consumidor. Diante desse cenário, surgiram essas opções "mais acessíveis" no mercado.

Pedido de fiscalização

A Abic já denunciou a comercialização do produto ao Ministério da Agricultura e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apontando preocupações tanto com a saúde dos consumidores quanto com a regulamentação de mercado.

Ja a Master Blends, por sua vez, afirma que tem autorização da Anvisa para comercializar o produto e que não precisa do aval do Ministério da Agricultura para distribuí-lo.