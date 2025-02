Brasil criou 137,3 mil empregos formais em janeiro, aponta Caged; RS foi o segundo Estado que mais abriu vagas

Rio Grande do Sul foi o segundo Estado com mais abertura de postos de trabalho no país. Roni Rigon / Agencia RBS

O primeiro mês de 2025 registrou a abertura de 137.303 vagas de empregos formais em todo o Brasil, apontam dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) apresentados nesta quarta-feira (26) pelo governo federal. Os números indicam alta de 4,12% no salário médio de admissão, com de acréscimo de R$ 89,01.

O Rio Grande do Sul foi o segundo Estado com mais abertura de postos de trabalho, 27.732 – atrás apenas de São Paulo, com 36.125.

Conforme o levantamento, foram registradas 2.271.611 admissões e 2.134.308 desligamentos ao longo do mês. Em dezembro, o Brasil teve redução de 535.547 vagas, com 1.524.251 contratações e 2.059.798 demissões.

Apesar da melhora, o número em janeiro deste ano é inferior ao saldo de janeiro de 2024, quando 173.233 vagas com carteira assinada foram abertas.

Quatro dos cinco grupos têm aumento de vagas

Houve aumento de postos de trabalho em quatro dos cinco grupos de atividades econômicos analisados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Confira os saldos abaixo:

Indústria: 70.428

Serviços: 55.175

Construção: 38.373

Agropecuária: 35.754

O único grupo com mais demissões do que contratações com relação aos dados de dezembro foi o comércio, com 52.470 vagas a menos no ramo.

RS é o segundo Estado que mais gerou postos de trabalho

No primeiro mês do ano, 17 das 27 Unidades da Federação tiveram resultados positivos no Caged. O melhor desempenho foi registrado em São Paulo, com saldo positivo de 36.125 postos de trabalho.

Na sequência está o Rio Grande do Sul, que abriu 27.732 vagas. O pior índice foi registrado no Rio de Janeiro, onde 12.960 vagas foram fechadas.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, atribuiu o saldo positivo de vagas no RS aos investimentos do governo federal após a catástrofe climática no Estado.

Salário médio

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.251,33 em janeiro.