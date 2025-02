Banco Inter fora do ar: aplicativo apresenta instabilidade nesta quarta-feira

Site e o aplicativo do banco Inter apresentam instabilidade para alguns usuários na manhã desta quarta-feira (5). Clientes relataram dificuldades em diversas operações, desde o login na conta da instituição até saques, pagamentos e transferências.

Na plataforma Downdetector , que reúne dados sobre o funcionamento de redes sociais e outros dispositivos digitais, houve um registro expressivo de reclamações de usuários desde as 6h15min . Por volta das 8h, o portal registrou um pico de 3,8 mil reclamações .

Os principais problemas dos usuários, no mesmo horário, eram login no aplicativo móvel (91%), mobile banking (6%) e pagamento de contas (3%).

As buscas por "banco Inter" e "banco Inter fora do ar" no Google também tiveram um aumento repentino, conforme dados da própria plataforma.