Atividade econômica do Brasil recua 0,7% em dezembro, mas fecha 2024 com alta de 3,8%

Atividade econômica do país cresceu 3,8% em 2024, na comparação com 2023.

A atividade da economia brasileira em dezembro de 2024 apresentou recuo de 0,7% na comparação com novembro, segundo o Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br) divulgado nesta segunda-feira (17), em Brasília, pelo Banco Central. Mesmo com a desaceleração, o indicador anota um crescimento de 3,8% da economia do país no ano passado.