6 habilidades mais procuradas no mercado de trabalho

Com as mudanças no mercado de trabalho, provocadas sobretudo pela tecnologia, compreender as habilidades mais demandadas nos próximos anos é essencial para garantir empregabilidade e sucesso profissional. De acordo com Marcos Henrique Antunes, coordenador do curso de Psicologia da UniSul, as transformações no ambiente corporativo exigem profissionais que equilibrem competências técnicas e comportamentais para lidar com mudanças tecnológicas, sociais e econômicas.

Para Marcos Henrique Antunes, mais do que nunca, as empresas buscam profissionais adaptáveis, capazes de colaborar e inovar em um ambiente de rápidas mudanças. Além disso, diversidade e inclusão se tornam cada vez mais uma pauta presente na agenda prioritária da gestão nas organizações, visto que se trata de um posicionamento de reconhecimento e compromisso com a pluralidade intrínseca ao ser humano, oportunizando a revisão de critérios que historicamente excluíram determinados grupos populacionais.

O futuro do trabalho pertence àqueles que investem em aprendizado contínuo, flexibilidade e habilidades humanas, como empatia e criatividade. Abaixo, confira algumas das principais habilidades mais procuradas pelas empresas em 2025!

1. Pensamento crítico

O pensamento crítico envolve a análise objetiva de informações, a identificação de inconsistências e formulação de soluções coerentes. Para desenvolver essa habilidade, os profissionais podem investir em cursos de lógica e análise de dados, os quais ajudam a aprimorar a capacidade de raciocínio.

Além disso, a prática de resolução de problemas por meio de estudos de caso contribui para uma melhor compreensão de situações complexas. Participar de debates e grupos de discussão é uma forma eficaz de fortalecer a argumentação e aprender a considerar diferentes perspectivas.

“Em um mundo demarcado pela complexidade, esta habilidade é condição crucial para uma leitura coerente da realidade, oportunizando a apreciação e o julgamento dos diferentes elementos que compõem o cotidiano organizacional, o que, por sua vez, favorece tomadas de decisões mais estratégicas e consistentes”, aponta o coordenador.

2. Inovação

A inovação é uma habilidade essencial que combina criatividade, análise estratégica e a capacidade de implementar soluções disruptivas. Para desenvolvê-la, os profissionais devem estimular sua curiosidade ao explorar novas áreas e tendências, sendo que algumas ações que podem auxiliar nesse sentido incluem a participação em workshops de design thinking e hackathons, que oferecem uma experiência prática para criar e testar ideias. Buscar feedback constante de colegas e mentores também é uma forma eficaz de refinar propostas e aprender com a experiência de outras pessoas.

3. Inteligência artificial

O domínio de ferramentas e conceitos relacionados à inteligência artificial se tornou um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Para desenvolver essa competência, é recomendado realizar cursos. Explorar ferramentas como o ChatGPT, para entender seu funcionamento e aplicações práticas, pode ajudar na integração dessas tecnologias no cotidiano profissional. Além disso, manter-se atualizado sobre as inovações no setor de atuação é fundamental para aplicar a IA de maneira estratégica.

4. Aprendizagem ativa

A aprendizagem ativa é a habilidade de atualizar e expandir constantemente o conhecimento, aplicando-o de forma prática em novas situações. Para desenvolver essa habilidade, os profissionais devem identificar suas lacunas de conhecimento e definir metas de desenvolvimento claras.

Participar de eventos e palestras do setor contribui para manter-se informado sobre as últimas tendências. Técnicas de aprendizado, como o uso de mapas mentais e resumos, ajudam a organizar e reter informações de forma eficiente. Buscar oportunidades de aplicação prática do conhecimento, como projetos voluntários ou experimentos pessoais, é igualmente importante para solidificar a aprendizagem.

“Vivemos a era do conhecimento, com a propagação de informações e dados em tempo real e a todo o momento. Nessa perspectiva, a atualização constante e permanente é uma condição fundamental para manter-se devidamente atualizado e apresentar melhores condições para responder às demandas do mercado de trabalho, bem como seguir construindo sua carreira profissional”, complementa Marcos Henrique Antunes.

5. Resiliência

A resiliência é a capacidade de se adaptar a mudanças, responder rapidamente a situações inesperadas e superar desafios de forma eficaz, o que é um desafio significativo e exige cuidado e esforço constante. O autoconhecimento é essencial, e atividades como psicoterapia ou práticas de mentoria contribuem para que os profissionais compreendam melhor suas reações e fortaleçam sua capacidade de lidar com adversidades. Estabelecer metas realistas e praticar a inteligência emocional também são passos importantes para construir uma postura resiliente.

6. Liderança

A liderança, que envolve inspirar e motivar pessoas, será cada vez mais requisitada em um mercado em constante transformação. Para desenvolver essa competência, os profissionais devem investir em cursos de gestão e liderança que abordem tanto aspectos práticos quanto comportamentais da função.

Buscar mentoria com líderes experientes é uma excelente forma de aprender com exemplos concretos e receber orientações específicas. Trabalhar a comunicação é fundamental para que um líder possa articular suas ideias com clareza e inspirar confiança na equipe. Além disso, a capacidade de tomar decisões estratégicas e gerenciar conflitos de forma eficaz contribui para uma liderança mais robusta e adaptável.