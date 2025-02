6 aplicativos para organizar as finanças

Aplicativos de controle financeiro ajudam a controlar os gastos ZinetroN / Shutterstock | Portal EdiCase

Cada vez mais, a tecnologia toma conta da rotina de diversas pessoas. Com aplicativos para controle financeiro, por exemplo, é possível organizar rendimentos mensais, gastos e despesas de diferentes formas e tudo pelo celular. Por isso, veja como funcionam as principais ferramentas. Assim, você pode escolher aquela que mais atende às suas necessidades. Confira!

1. Mobills

Com esse aplicativo, os usuários podem inserir suas despesas e receitas. Controlar cartões de crédito e adicionar contas bancárias são funcionalidades também presentes.

2. Organizze

Nesse aplicativo, as pessoas podem dividir as despesas e as receitas em categorias e subcategorias. Ele ainda possui indicadores de metas e conciliações bancárias.

3. Minhas Economias

A organização de contas, receitas e investimentos é uma das funções desse aplicativo. Além disso, ele conta com a divisão de despesas e rendas em categorias e subcategorias.

4. Money Lover

O Money Lover permite registrar gastos, criar orçamentos, gerar relatórios detalhados e definir metas de economia. Oferece lembretes de pagamento, suporte a múltiplas moedas e sincronização entre dispositivos.

5. PocketGuard

O PocketGuard mostra quanto dinheiro você tem disponível para gastar, considerando suas despesas, contas e metas de economia. O aplicativo também permite sincronização bancária automática e ajuda a gerenciar assinaturas e pagamentos recorrentes, evitando cobranças inesperadas.

6. Goodbudget

O aplicativo Goodbudget utiliza o método tradicional de “envelopes” para ajudar a organizar o orçamento. Com ele, você pode dividir sua renda em categorias de despesas e definir limites para cada uma. Ainda, permite registrar manualmente suas despesas, acompanhar dívidas, definir metas de economia e visualizar relatórios e gráficos para analisar seus gastos.

Aplicativos permitem controlar as finanças sem sair de casa Dean Drobot / Shutterstock | Portal EdiCase

Benefícios dos aplicativos

Segundo Victor Moraes, especialista em TI, os aplicativos para controle de gastos pessoais são recomendados para todos aqueles que querem organizar o orçamento e, é claro, garantir uma independência financeira a curto prazo.

Para Railson Soares, analista de TI e professor de robótica, a principal vantagem dessas ferramentas é o fato de você poder controlar as finanças sem sair do lugar. Ademais, por meio desse controle, permite-se se precaver de futuras dívidas, ao analisar se os gastos saíram ou não do gerenciamento orçamental.

Utilizando as ferramentas

Para utilizar os aplicativos, Victor Moraes explica que, de forma geral, primeiro é feito um cadastro básico com e-mail ou redes sociais. Em seguida, há um questionário para ser respondido, contendo perguntas sobre os objetivos monetários do usuário.