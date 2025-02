5 dicas para ganhar dinheiro trabalhando de casa

Com a popularização do home office, o trabalho remoto revelou-se uma oportunidade acessível e prática para complementar a renda, possibilitando novas formas de geração de recursos e expandindo os horizontes para atividades que antes pareciam restritas.

“A pandemia mostrou que o trabalho remoto funciona e, para muitos, tornou-se norma. Mesmo com algumas empresas retomando o modelo presencial, a flexibilidade e a conectividade abriram portas para que as pessoas trabalhem em horários alternativos, aumentem a renda e até ganhem em moedas mais valorizadas”, pontua Taís Magalhães, planejadora financeira da SuperRico, plataforma especializada em saúde financeira.

Diversificar as fontes de renda é uma estratégia fundamental para garantir maior segurança financeira em períodos de instabilidade. Com um cenário econômico marcado por juros elevados, a cautela e o planejamento tornaram-se indispensáveis.

Ter fontes de rendimento adicionais ao emprego principal pode preparar melhor as pessoas para enfrentar desafios como aumento do custo de vida ou mesmo o desemprego. “O planejamento de fontes alternativas de renda deve ser contínuo, não apenas em períodos de incertezas. Mesmo em momentos de bonança, ter múltiplas entradas financeiras é uma estratégia inteligente para alcançar objetivos de vida e garantir estabilidade, especialmente na aposentadoria”, acrescenta a planejadora.

1. Trabalhe como freelancer

Para quem possui habilidades específicas, como design, programação, edição de vídeos ou produção de conteúdo, o trabalho freelancer é uma das formas mais democráticas de começar a gerar renda extra. Plataformas como 99Freelas, Fiverr, Workana e UpWork conectam profissionais a contratantes do Brasil e do mundo.

“Uma das grandes vantagens do trabalho freelancer é a possibilidade de usar as habilidades que você já possui. No entanto, para se destacar, é fundamental investir na sua qualificação e manter o perfil atualizado”, orienta Taís Magalhães.