Quais os principais pontos de atenção na hora de comprar um carro elétrico

Ano a ano, tem crescido o interesse dos consumidores brasileiros pelos veículos elétricos ou híbridos. Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) mostram que o número de novos emplacamentos desse tipo de automóvel quase dobrou entre 2023 e 2024 no país.

No entanto, as especificidades dessa categoria exigem atenção de quem quer adquirir um carro eletrificado. Há diferentes tipos de tecnologia e modelos com características próprias. Zero Hora ouviu especialistas e preparou dicas para a hora de escolher o seu primeiro carro elétrico ou híbrido.

A que ficar atento na hora de comprar um carro elétrico

Veículos elétricos são indicados para deslocamentos urbanos. Oleksandr / stock.adobe.com

Tipos de tecnologia

Primeiro é preciso conhecer as variações de carros elétricos e híbridos que existem no Brasil. É possível dividir os modelos disponíveis no mercado em quatro grupos:

Elétrico a bateria (BEV): também conhecidos como elétricos puros, são os veículos que não possuem nenhum tipo de motor a combustão e funcionam totalmente com energia elétrica. Tendem a ter motor elétrico com maior autonomia quando comparado com os híbridos.

também conhecidos como elétricos puros, são os veículos que não possuem nenhum tipo de motor a combustão e funcionam totalmente com energia elétrica. Tendem a ter motor elétrico com maior autonomia quando comparado com os híbridos. Híbrido convencional (HEV): possui dois motores, o de combustão e o elétrico, mas é abastecido apenas com um combustível, como a gasolina. O motor elétrico é autorrecarregável, ou seja, a bateria carrega conforme o veículo roda. O motorista pode alternar entre os dois sistemas, sendo o elétrico recomendado para distâncias e velocidades menores.

possui dois motores, o de combustão e o elétrico, mas é abastecido apenas com um combustível, como a gasolina. O motor elétrico é autorrecarregável, ou seja, a bateria carrega conforme o veículo roda. O motorista pode alternar entre os dois sistemas, sendo o elétrico recomendado para distâncias e velocidades menores. Híbrido plug-in (PHEV): também possui dois motores, mas, diferentemente do HEV, o elétrico pode receber recarga externa. Neste também é possível alternar entre os dois sistemas.

também possui dois motores, mas, diferentemente do HEV, o elétrico pode receber recarga externa. Neste também é possível alternar entre os dois sistemas. Híbrido-leve (MHEV): diferentemente dos outros híbridos, neste o motor elétrico não traciona o veículo, funciona apenas como um auxiliar, fornecendo potência extra ao motor de combustão e, assim, reduzindo as emissões de poluentes.

O consultor automotivo Milad Kalume Neto explica que, para o cenário atual, ainda não há muito espaço para os veículos totalmente elétricos:

— O carro ideal para o mercado brasileiro é o híbrido, seja plug-in ou só o híbrido normal. Os elétricos puros, na atual tecnologia, têm uma resistência no mercado brasileiro, por dois grandes motivos: a velocidade de recarga e a autonomia.

Autonomia e tipo de uso

Enquanto nos veículos a combustão se determina a eficiência pela distância em quilômetros percorrida com um litro de combustível, nos carros elétricos é avaliada a autonomia, ou seja, quantos quilômetros eles percorrem até precisarem parar para recarga.

Nos modelos totalmente elétricos mais simples disponíveis no mercado brasileiro, com preços entre R$ 100 mil e R$ 150 mil, a carga completa da bateria permite rodar entre 185 e 280 quilômetros. Mas há opções à venda com autonomia de até 528 quilômetros, conforme dados do Inmetro.

Kalume Neto alerta que a autonomia pode variar conforme o perfil de uso do motorista. Ele menciona que para subir uma serra, por exemplo, o veículo vai utilizar mais energia, diminuindo a quilometragem alcançada com a carga total. Assim como a circulação em velocidades mais elevadas exige potência maior e vai consumir mais a bateria. Por esse motivo, o uso dos carros elétricos ou do sistema elétrico dos híbridos é recomendado para locomoção dentro das cidades.

Rede de recarga

Outro ponto de atenção na hora de decidir por um carro elétrico é a rede de eletropostos disponível. Os dados mais recentes da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) mostram que, em novembro de 2024, existiam 12.137 pontos de recarga no Brasil, sendo 1.002 no Rio Grande do Sul. O número nacional é quase três vezes maior do que o registrado em dezembro de 2023 (4.003), mas, para o consultor, a quantidade ainda é baixa.

— Quando você divide o número de carregadores pela área do Brasil, a gente está pior do que o pior país europeu nessa performance, que é a Letônia. A gente está quase 12 vezes pior que a Letônia. E se você elimina as áreas com pouca densidade demográfica, que é a Amazônia e o Pantanal, aqui no Brasil, esse número melhora, mas de qualquer forma segue sendo cinco vezes pior do que o pior país europeu — aponta Milad Kalume Neto.

Conforme a ABVE, existe uma grande concentração dos eletropostos no Sudeste, com 51,7% (6.275) das unidades distribuídas entre os quatro Estados da região. O Sul possui a segunda maior parcela, 22,5%(2.731).

Além da alta concentração em grandes centros urbanos, Neto destaca que a maioria dos carregadores disponíveis no Brasil são do modelo lento, que pode levar de oito a 12 horas para uma recarga completa.

— Nos carregamentos rápidos você consegue uma performance muito maior. Você consegue carregar em duas horas, mas você paga para isso. Então, até onde compensa? — pondera o consultor.