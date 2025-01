Controle de gastos evita endividamento; confira planejador que prevê como ficarão suas finanças neste ano

É importante fazer o controle de gastos de forma permanente. shumytskaya / stock.adobe.com

O momento de estipular metas para um novo ano é também propício para organizar gastos e quitar dívidas. O uso de planilhas e aplicativos específicos são ótimos aliados nessa missão. Para te ajudar, Zero Hora disponibiliza uma ferramenta para entender e acompanhar sua situação financeira.

É importante fazer o controle de gastos de forma permanente – e não somente no início do ano. Dessa forma, é possível evitar a falta de dinheiro para pagar as contas, assim como o endividamento – a ausência de limitação de gastos pode levar, por exemplo, à utilização do cartão de crédito. Já a impossibilidade de pagamento da fatura, por sua vez, pode resultar em inadimplência.

Confira o planejador financeiro

Vantagens do acompanhamento financeiro

O controle também permite identificar desperdícios, conforme Wendy Haddad Carraro, educadora financeira e professora do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS):

— Consigo identificar também assinaturas que eu esteja fazendo, alguma compra que eu fiz e não recebi, coisas que não estamos utilizando e poderíamos estar aproveitando.

Além disso, o acompanhamento financeiro possibilita planejamentos futuros, como realizar uma viagem ou comprar algum bem. Com organização, é possível saber quanto dinheiro está sobrando ou qual o valor disponível por mês para um parcelamento – com o controle de que a nova compra entrará no orçamento.

Acompanhar as despesas garante, ainda, mais tranquilidade e segurança em relação ao pagamento das contas, acrescenta a professora da UFRGS.

Com o que tomar cuidado

Um dos maiores erros cometidos na hora de fazer o planejamento financeiro é iniciar observando somente a planilha, segundo Dina Prates, fundadora da startup de educação financeira Ujamaatech. Outros elementos devem ser considerados antes dessa etapa.

A dica da educadora financeira é começar um levantamento de como foram os gastos do ano anterior, analisando: comportamento financeiro; datas comemorativas celebradas; dívidas ou parcelamentos adquiridos ao longo do ano; dívidas que ficaram para trás e estão inadimplentes; se a fatura do cartão de crédito veio alta em algum mês; e quais cartões de crédito foram utilizados.

— São informações importantes para você levantar, de fato, da sua vida financeira, para ter elementos para inserir. É preciso que você faça isso tudo antes de chegar na planilha — ressalta.

Dina também aconselha levantar as próximas datas comemorativas, listar o que há para fazer ao longo do ano, além de definir as expectativas e metas financeiras. Isso ajuda a entender o quanto da renda estará comprometida. O próximo passo, então, é montar a planilha.

Responsabilidade de toda a família

É importante fazer o planejamento em família, para que todos compreendam a situação. A medida também passa segurança e transparência sobre as finanças.

— Acabamos educando os nossos jovens, as crianças, para que eles percebam que o controle financeiro tem de ser uma regra geral — destaca a educadora financeira.

Compromisso na agenda

Além disso, é fundamental levar a tarefa a sério e considerá-la como um compromisso na agenda, estipulando ao menos um dia por mês para a organização. Wendy relata que a desculpa que mais costuma ouvir dos mentorandos diz respeito à “falta de tempo”.

— Precisamos ter tempo para as finanças. Isso é também uma prática de ter controle financeiro. Assim como eu coloco na minha agenda que vou no salão de beleza, que vou a uma festa, que tenho de buscar o filho na escola, devemos colocar na agenda, um dia do mês, se a pessoa não quer ficar fazendo isso semanalmente, que vou ter o encontro com as minhas finanças — resume.