Com projeção de R$ 30 milhões em negócios, Inspiramais retorna ao centro de eventos da Fiergs

A 31ª edição do salão Inspiramais começou nesta terça-feira (21), no centro de eventos da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). O evento, que reúne grandes nomes da indústria de componentes e matéria-prima para os setores calçadista, moveleiro, de confecção, acessórios e automotivo de todo o país, conta com 150 expositores

Esta edição marca a retomada da feira após o hiato motivado pelas enchentes que assolaram o RS no ano passado. São esperadas 7 mil pessoas nos dois dias do evento.

A expectativa é que o salão gere R$ 30 milhões em negócios para os próximos 12 meses. As rodadas de negócios contam com 34 grupos da América Latina. As grandes novidades desta edição são as parcerias com a Central Única das Favelas (CUFA) e o engajamento do setor de tapeçaria automotiva.

O evento é promovido pela Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) em parceria com o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) e Associação Brasileira das Indústrias de Mobiliário (Abimóvel). O Inspiramais tem a realização do Brazilian Materials e a parceria do Sebrae Nacional.

Na abertura do evento, nesta terça-feira, o presidente da Assintecal, Gerson Berwanger, frisou sua satisfação com a retomada.

— No ano passado, aqui onde estamos realizando essa abertura tinha dois metros de água. Conseguimos, com parceiros importantes, trazer um evento pujante novamente para a Fiergs, mostrando toda a inovação e a sustentabilidade em materiais voltados para as indústrias de calçados, confecções, móveis, tapeçaria e bijuterias — disse.

Foco na sustentabilidade

A gestora de Marketing e Relacionamento da Assintecal, Aline Santos, destaca o foco das empresas participantes na retomada dos negócios. Ela também salienta a preocupação da feira com a sustentabilidade.

— Temos muitas empresas aqui que fazem parte hoje da única certificação no mundo em ESG e sustentabilidade, que é o Programa Origem Sustentável. Elas mostram aqui, não só materiais lindos, fantásticos e incríveis, mas também sustentáveis, que têm todos os padrões ESG. Uma indústria que se preocupa com os padrões ambientais, sociais e de governança — pontua.

O Inspiramais nasceu em São Paulo, com duas edições anuais. Essa é a sua quinta edição em Porto Alegre. No ano passado, em razão das cheias, uma versão reduzida foi realizada em Taquara, no campus da Faccat.

Neste ano, a feira cresceu, ocupando mais espaço do Centro de Eventos e trazendo novidades. Uma delas é a exposição do Open Design, que é um projeto da Capital, com foco na valorização da cultura local. No espaço, decoradores, designers e arquitetos expõem seus trabalhos, que podem ser adquiridos pelo consumidor final.

Outra novidade é o projeto Respira Acre, uma iniciativa da Assintecal e da Apex Brasil, com base em estudos de 18 biomateriais da Amazônia.

— É um projeto super bacana com uma indústria que está aqui com força no Rio Grande do Sul, que é a Arezzo. Então tem protótipos ali onde a gente pega materiais do Acre e a gente coloca nesses protótipos da Arezzo. E esses protótipos foram confeccionados aqui no Rio Grande do Sul — explica Aline Santos.

Programação continua

Na quarta-feira, o salão abre às 10h30min com uma das palestras mais aguardadas da edição. Sob o título “O Lado Social com Experiências da CUFA”, Pablo Dalavera, coordenador municipal da CUFA em São Leopoldo e Novo Hamburgo; Eduardo Pereira Cardoso, coordenador da CUFA em Esteio; e Josemar Demenech, analista Sênior Sebrae RS; falam sobre a organização e suas mais de duas décadas de existência. Na apresentação, o foco será a iniciativa Favela Holding, grupo mantenedor da CUFA que conta com mais de 20 empresas voltadas para a favela e que se tornou seu braço econômico.

