5 golpes comuns na internet e como se proteger deles

Aumento de golpes digitais causa prejuízo ao e-commerce grmarc / Shutterstock | Portal EdiCase

A era digital, marcada pela crescente conectividade, trouxe consigo uma série de benefícios para a sociedade. No entanto, o lado obscuro dessa realidade é a proliferação de golpes digitais que continuam se multiplicando no ambiente on-line. Tanto que o Brasil se consolidou como um dos principais alvos de fraudes digitais na América Latina, com um aumento preocupante nos últimos anos.

As perdas no e-commerce brasileiro chegaram a R$ 8,5 milhões, e 64% das empresas já foram vítimas de ataques cibernéticos, segundo pesquisa mais recente do Barômetro da Segurança Digital – da MasterCard.

Por isso, a seguir, Paulo Cesar Costa, CEO e fundador da PH3A, lista os principais tipos de golpes digitais e como se proteger deles. Confira!

1. Phishing

Enganação por meio de e-mails, mensagens de texto ou sites falsos para obter informações pessoais e financeiras. Ou seja, a mensagem recebida contém algum link como armadilha.

2. Malware

Instalação de programas maliciosos em computadores ou dispositivos móveis para espionar, roubar dados ou sequestrar sistemas. Então, mais uma vez o link carrega uma cilada.

3. Engenharia social

Manipulação psicológica para induzir as pessoas a fornecerem informações confidenciais ou a realizarem ações que beneficiem os criminosos. Assim, as pessoas mais inocentes ou de boa-fé acabam caindo em golpes.

4. Golpes em redes sociais

Golpes que exploram as interações nas redes sociais para obter dados pessoais ou financeiros. Neste caso, as redes sociais também são campo fértil para os bandidos promoverem seus golpes digitais.

5. Golpes em aplicativos de mensagens

Aqueles que se aproveitam de aplicativos de mensagens para aplicar golpes, como o do falso sequestro. Logo, os aplicativos de mensagens também podem ser fonte de comunicação fraudulenta que enganam os usuários.

Fatores que impulsionam o crescimento de golpes

Segundo Paulo Cesar Costa, são diversos os fatores que mais contribuem para o aumento dos golpes digitais, entre eles:

Popularização da internet : a crescente utilização da internet e dos dispositivos móveis torna a população mais vulnerável a ataques cibernéticos. Ou seja, com mais uso da Internet, mais campo para os criminosos agirem;

: a crescente utilização da internet e dos dispositivos móveis torna a população mais vulnerável a ataques cibernéticos. Ou seja, com mais uso da Internet, mais campo para os criminosos agirem; Falta de conscientização: muitas pessoas ainda não estão cientes dos riscos da internet e não adotam medidas de segurança adequadas. Então, o descuido passa a ser um componente perigoso;

muitas pessoas ainda não estão cientes dos riscos da internet e não adotam medidas de segurança adequadas. Então, o descuido passa a ser um componente perigoso; Sofisticação dos criminosos : os criminosos digitais estão cada vez mais sofisticados e utilizam técnicas cada vez mais elaboradas para enganar suas vítimas. Assim, a inteligência de uso da internet acaba acontecendo do lado da segurança e do crime;

: os criminosos digitais estão cada vez mais sofisticados e utilizam técnicas cada vez mais elaboradas para enganar suas vítimas. Assim, a inteligência de uso da internet acaba acontecendo do lado da segurança e do crime; Falhas de segurança: falhas de segurança em sistemas e aplicativos podem ser exploradas por criminosos para obter acesso a dados pessoais e financeiros. Logo, todo tipo de tecnologia de segurança deverá ser considerado para se antecipar aos criminosos.

Golpes digitais podem causar diversos prejuízos, inclusive a perda financeira jehsomwang / Shutterstock | Portal EdiCase

Prejuízos causados pelos golpes digitais

Sobre as consequências dos golpes digitais, o executivo da PH3A conta que existe uma grande variedade de fraudes no ambiente online, com grande poder de alcance. Assim, os golpes digitais podem causar diversos prejuízos às vítimas, como:

Perda financeira : o principal prejuízo é a perda de dinheiro , que pode ser significativa em alguns casos;

: o principal prejuízo é a perda de , que pode ser significativa em alguns casos; Dano à reputação : a divulgação de informações pessoais pode comprometer a reputação da vítima;

: a divulgação de informações pessoais pode comprometer a reputação da vítima; Transtornos emocionais: as vítimas de golpes digitais podem sofrer transtornos emocionais, como ansiedade e depressão.

Como se proteger?

Abaixo, Paulo Cesar Costa compartilha o que fazer para se proteger dos golpes na internet, a começar pela adoção de algumas medidas de segurança:

Mantenha seus softwares atualizados : mantenha seu sistema operacional, antivírus e outros softwares atualizados para corrigir vulnerabilidades;

: mantenha seu sistema operacional, antivírus e outros softwares atualizados para corrigir vulnerabilidades; Crie senhas fortes e únicas : utilize senhas fortes e únicas para cada conta online e evite reutilizar senhas;

: utilize senhas fortes e únicas para cada conta online e evite reutilizar senhas; Desconfie de e-mails e mensagens suspeitas : não clique em links ou abra arquivos anexos em e-mails de remetentes desconhecidos;

: não clique em links ou abra arquivos anexos em e-mails de remetentes desconhecidos; Verifique a autenticidade dos sites : certifique-se de que o site que você está acessando é seguro antes de inserir informações pessoais;

: certifique-se de que o site que você está acessando é seguro antes de inserir informações pessoais; Utilize um antivírus de qualidade : instale um bom antivírus e mantenha-o atualizado;

: instale um bom antivírus e mantenha-o atualizado; Mantenha seu sistema operacional atualizado : mantenha seu sistema operacional atualizado para corrigir vulnerabilidades;

: mantenha seu sistema operacional atualizado para corrigir vulnerabilidades; Não compartilhe informações pessoais em redes sociais: evite compartilhar informações pessoais demais em redes sociais.

Sistemas de Big Data são aliados na segurança de dados

Conforme Paulo Cesar Costa, sistemas de Big Data podem ajudar na segurança na internet. “Entre as soluções para garantir a segurança de dados e evitar grandes prejuízos, é preciso fazer uso de sistemas de Big Data, que permitem o monitoramento e o cruzamento de dados de forma permanente e automática para validar dados ou abortar situações potencialmente fraudulentas”, explica o CEO da PH3A.

Por exemplo, os sistemas de prevenção à fraude permitem identificar se o comprador do e-commerce é ele mesmo ou se está se passando por outra pessoa. E, em caso de dúvidas, gera um quiz com algumas perguntas do tipo, que carro você teve há 5 anos, que emprego você teve há 5 anos, quem é o seu vizinho do lado direito da sua residência, que sites você visitou ontem etc. Perguntas estas que nenhum fraudador consegue responder com precisão.

Para fechar, o empresário acrescenta que é fato que as autoridades e as empresas também possuem um papel fundamental na prevenção e combate aos golpes, e as tecnologias, inclusive a de dados, surgem como grande aliada, pois tem o papel de fazer conferências automáticas de informações. “E essa rotina é uma grande vantagem para todo e qualquer varejo eletrônico”, conclui Paulo Cesar Costa.