Puxada por retomada pós-enchente e juro estável em parte do ano, venda de veículos zero cresce 20,6% no RS em 2024

Presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave, Jefferson Fürstenau (com microfone) apresentou dados nesta quinta-feira Anderson Aires / Agência RBS

Um dos ramos mais afetados pela inundação de maio, o setor de venda de veículos novos consolida retomada neste ano no Rio Grande do Sul. Os emplacamentos de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro cresceram 20,6% no acumulado de 2024 até novembro, segundo dados apresentados pelo Sincodiv-RS/Fenabrave, entidade que representa concessionárias e distribuidoras, em coletiva realizada nesta quinta-feira (5).

Aumento na busca por veículos após efeitos da enchente na frota, juro estável em boa parte do ano e investimentos para a retomada pós-tragédia climática ajudam a explicar esse crescimento, segundo o sindicato. Para o próximo ano, dólar em alta e novo ciclo de alta da Selic preocupam.

De janeiro a novembro, o Estado registrou 117,1 mil emplacamentos de automóveis e comerciais leves. Esse montante representa a venda de 20 mil unidades a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado (97.078). A alta no Estado — de 20,6% — ocorre em patamar acima do país, que cresceu 15,36% no mesmo período.

O presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave, Jefferson Fürstenau, afirma que o avanço das vendas em 2024, acima da média nacional, responde a uma série de fatores. Salto na procura por carros após demanda reprimida de maio e compras realizadas com indenizações de veículos danificados pela enchente impulsionaram os emplacamentos nos primeiros meses após a tragédia climática. Outros fatores econômicos também criaram ambiente favorável ao consumo, segundo Fürstenau:

— Outubro já não é fruto dessas indenizações. É fruto dos investimentos que vieram para o Estado, da economia se recuperando e de uma taxa Selic estável que proporcionou com que o consumidor tivesse mais confiança para comprar os automóveis.

Na avaliação do Sincodiv-RS/Fenabrave, o crédito continua a impulsionar o segmento. Com isso, a entidade estima fechar o ano com mais de 130 mil unidades emplacadas no Rio Grande do Sul. Caso essa projeção se confirme, o ramo de automóveis e comerciais leves terminaria o ano com alta na casa dos 19%.

Olhando todas as categorias, levando em conta caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários, a venda de veículos novos cresceu 18,36% neste ano no Rio Grande do Sul — também acima da média nacional.

Recuo pontual em novembro

Olhando apenas a passagem de outubro para novembro, as vendas desses modelos apresentaram queda de 12,61% (veja no gráfico).

O sindicato atribui o recuo ao fato de novembro ter quatro dias úteis a menos no mês em razão de feriados. Se usar apenas o recorte de vendas diárias, novembro teve alta de 5,8% comparado a outubro.

Próximo ano

O presidente do Sincodiv-RS/Fenabrave afirma que o setor deve apresentar alta nas vendas em 2025. No entanto, riscos no radar, como dólar em alta, Selic avançando novamente e incertezas sobre a política internacional podem segurar o potencial de crescimento do ramo de venda de veículos:

— A expectativa é de que o setor tenha crescimento, mas bem mais baixo do que teve esse ano, um crescimento moderado.